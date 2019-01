dnes 12:31 -

Funkciou národného vodného dopravcu by mal byť poverený existujúci podnik. Splavná vodná cesta na Dunaji má byť zároveň využitá primárne na trase Šamorín – Bratislava. Vyplýva to z materiálu Informácia o príprave podmienok pre zriadenie národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý v stredu na rokovaní vzal na vedomie vládny kabinet.

Na základe materiálu je odporúčanou možnosťou zriadenia národného vodného dopravcu poverenie existujúceho podniku, a to napriek tomu, že je to spojené so záporným hospodárskym výsledkom a bol by odkázaný na dotácie z verejnej správy. Verejná osobná vodná doprava by však podľa predkladacej správy mala zlepšiť kvalitu a komfort cestujúcich primárne na úseku Šamorín - Bratislava, s navrhovanými zastávkami Šamorín, Hamuliakovo, Bratislava-Eurovea a Bratislava-Most SNP.

Odhadované príjmy by ani v prípade maximálneho využitia kapacít plavidiel nedosiahli podľa MDV úroveň nákladov. Výnosy by pritom v ťažko realizovateľnom variante mohli dosiahnuť 3,6 milióna eur ročne. "Pravdepodobný výnos pritom bude len zlomkom tohto maximálneho potenciálneho výnosu. Z uvedeného vyplývajú nepriaznivé odhadované podnikovo-hospodárske výsledky," podotýka rezort dopravy v predkladacej správe. Existuje aj množstvo potenciálnych sprievodných efektov, ktoré je však podľa MDV v súčasnosti problematické vyčísliť. Ide napríklad o efekty pre miestnu ekonomiku, životné prostredie, údržbu dopravnej infraštruktúry a kvalitu života.

Podstatnú časť nákladov by mali tvoriť náklady na palivo, osobné náklady, odpisy a náklady na údržbu. "Suma ročných nákladov sa odhaduje na približne 4,8 milióna eur pri pohone plavidiel na motorovú naftu a započítaní plnej výšky odpisov do nákladov. Pri pohone plavidiel na dieselelektrický pohon by ročné náklady dosahovali približne 3,6 milióna eur," konštatuje sa v predkladacej správe. Dopyt v oboch smeroch bol zároveň odhadnutý na 351.000 cestujúcich ročne pri vyššej cene cestovného 1,90 eura a 573.000 cestujúcich ročne pri nízkej cene cestovného v hodnote do jedného eura.