Počet turistov, ktorí vlani vycestovali do zahraničia, vzrástol o 6 % na 1,4 miliardy osôb. Vyplýva to z predbežného odhadu Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch (UNWTO) so sídlom v Madride.

Tento nárast spôsobil najmä zvýšený záujem turistov o destinácie na juhu Európy, na Blízkom východe a v Afrike, uviedla UNWTO, ktorá tiež spomenula ekonomický rast a technologický pokrok ako posilňujúce faktory.

Z jej údajov ďalej vyplýva, že zatiaľ čo počet zahraničných turistov v oboch Amerikách ako celku stúpol vlani o 3 %, z toho v Severnej Amerike o 4 %, v Európe sa zvýšil o 6 %, v Afrike o 7 % a ázijsko-tichomorskej oblasti tiež o 6 %.

Generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikashvili privítal silné vlaňajšie výsledky, ktoré podľa neho ukázali, že cestovný ruch je "jedným z najsilnejších motorov" hospodárskeho rastu.

Európu vlani navštívilo 713 miliónov turistov. Afrika ako celok privítala minulý rok celkovo 67 miliónov návštevníkov, pričom najstrmší nárast turistov, ktorí sa zdržali aspoň jednu noc, zaznamenal sever kontinentu, a to o 10 %, zatiaľ čo subsaharské časti Afriky navštívilo o 6 % viac turistov ako v predchádzajúcom roku 2017.

Na Blízkom východe sa počet návštevníkov zvýšil vlani tiež o 10 % na 64 miliónov.

Podľa UNWTO solídny hospodársky rast, viac leteckých liniek a nižšie ceny pohonných látok, ako aj efektívnejšie vízové procesy tiež prispeli k zvýšeniu počtu turistov. Organizácia pritom poukázala na lepšie letecké spojenie na dva výrazne sa rozvíjajúce trhy - Indiu a Rusko.

Zároveň však upozornila, že niektorí investori, ako aj cestujúci, zaujali "vyčkávací" postoj pri posudzovaní geopolitickej neistoty vyplývajúcej z problémov, akými boli americká obchodná vojna s Čínou, alebo dôsledky brexitu.

V tomto roku predpovedá UNWTO globálny nárast turistov o 3 až 4 %, čo je v podstate v súlade s historickými trendmi.