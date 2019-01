Rakúski agrárni experti a vývozcovia potravín sa obávajú tvrdého brexitu

dnes 14:46 -

Veľké obavy predstaviteľov rakúskeho poľnohospodárstva a exportérov potravín vyvoláva možnosť tvrdého brexitu. V tomto prípade by došlo k chaotickému vývoju na európskom trhu, ktorý by mal byť ešte silnejší, než nastal po zavedení protiruských sankcií v roku 2014. Komisár EÚ pre pôdohospodárstvo Phil Hogan v nasledujúcich dňoch oznámi opatrenia pre prípad, že Veľká Británia opustí EÚ koncom marca bez dohody.

„Moja naliehavá prosba určená Európskej komisii (EK) znie, aby sa Brusel venoval téme s najväčším sústredením, lebo je to veľmi citlivá záležitosť,“ uviedol prezident roľníckeho združenia Rakúskej ľudovej strany Georg Strasser v rozhovore pre agentúru APA v Berlíne, kde sa zúčastňuje na agrárnom veľtrhu Grüne Woche.

Strasser uviedol, že v prípade tvrdého brexitu by Británia mohla zaviesť clá na importované mlieko a hovädzie mäso. „Experti oveľa viac predpokladajú, že v prípade mlieka a hovädzieho mäsa by mohli byť turbulencie oveľa väčšie než v prípade ruského embarga“. Ak by Británia obe komodity prestala dovážať, produkty by zostali na trhu únie. „Írsko produkuje toľko hovädziny, že svoju ročnú spotrebu kryje na 900 %. Približne rovnakú produkciu má Írsko aj vo výrobe mlieka. To by zasiahlo európske a rakúske mliekarenstvo priamo,“ zdôraznil Strasser. Podľa neho sa dôsledky takej situácie v prípade chaosu nedajú predvídať.

Iní agrárni experti upozorňujú na rovnaký problém Dánska s produkciou bravčového mäsa.

Vlani sa export rakúskych poľnohospodárov a výrobcov potravín do Británie zvýšil o 19,7 % a dosiahol 220 miliónov eur. Podľa konateľa Agrárneho trhu Rakúska (AMA) Michaela Blassa export vzrástol tak silno preto, lebo britskí obchodníci sa predzásobili pred odchodom krajiny z EÚ. Ak sa mnohé tovary prestanú vyvážať, na vnútornom trhu EÚ podľa Blassa dôjde k ešte ostrejšej konkurencii. Blass verí, že sa napokon „nájde dobré riešenie“.