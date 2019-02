Centrálna banka Jamajky používa chytľavé melódie, aby poučila krajinu o inflácii

Zdroj: QZ

Mierna inflácia nie je nevyhnutne zlá vec. To však nie je všeobecne akceptovaný názor. Aby sa viac hovorilo o politike zacielenej na infláciu, centrálna banka Jamajky prijala inovatívnu, dokonca dômyselnú stratégiu. Používa hudbu.

Za kampaňou je Tony Morrison, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou v Bank of Jamaica. Ako hovorí, ide o viacnásobnú líniu útoku, kombinujúc billboardy, rádiové spoty a televízne reklamy. Videá sa teraz dostali aj do on-line, prostredia, kde si získalo priazeň aj na medzinárodnej scéne, a to aj v najchudobnejších častiach finančného sveta.

Banka výborne zvládla výber rytmu, ale aj, slovami ekonóma Damiena Kinga, "budovanie dôveryhodnosti nového politického postoja tým, že žiada, aby boli za ňu zodpovedné širšie masy." Miestna reakcia bola všeobecne pozitívna, Morrisona však zaskočil medzinárodný záujem. "Veľmi som sa začervenal."

Počas veľkej časti svojej histórie, ako nezávislého štátu, mala Jamajka znepokojujúco vysokú mieru inflácie, ktorá je vedľajším produktom desaťročí hospodárskeho a politického chaosu. V roku 2015 bola ročná inflácia dvojciferná, zatiaľ čo v roku 1991 dosiahla 90 %. Teraz po piatich rokoch ekonomických a legislatívnych reforiem, ktoré majú vyvážiť súvahy a potláčať nepriateľské politické činitele, je opäť pod kontrolou na úrovni okolo 2,5 %. Oficiálny cieľ banky je niekde medzi 4 a 6 %.

Aj keď ľudia na Jamajke chápu, prečo je nízka inflácia dobrá, "jednoducho nechápu, prečo je zlé ak je príliš nízka. Keď začneme cieliť na 3 %, alebo jedného dňa na 2 %, budeme musieť vysvetliť, prečo sa nezameriavame na úroveň 1 % alebo 0," hovorí Morrison a odkazuje na hudbu. "Nízka a stabilná inflácia je pre ekonomiku niečo, ako basová linka pre reggae" kompletná je len s basgitarou.

Low and stable inflation is to the heartbeat of the economy! #BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/6g9t2FovH7 — Bank of Jamaica (@CentralBankJA) January 9, 2019



Videá kampane majú sa zvyčajne rovnaký formát, chytľavé melódie a hudobníci, ktorí sa usilujú o zdieľanie dobrých správ o inflácii. Ako napríklad miestna dievčenská kapela Adahzeh.



Ďalšie video zo série zobrazuje jazdu modrého Mitsubishi Evo X, za volantom sedí v bielej prilbe žena. Nie je jasné, či dúfa, že sa jej podarí rozdrviť infláciu pod kolesami auta, ale reklama má podľa Morrisona vyvolať určitý záujem o Japonsko, a všeobecne k láske k autám.



Toto nie je prvý krát, čo sa Bank of Jamajka preslávila v on-line prostredí. Prvý tweet z októbra minulého roka bola paródia pokusu o humor v štýle CIA a návrat do roku 2014. "Nemôžeme ani potvrdiť ani vyvrátiť, že toto je náš prvý tweet. Ceteris paribus, odhadujeme, že toto je náš prvý tweet," riff v latinčine " všetko ostatné zostáva zachované ", je bežná fráza v ekonómii. Aj toto video dvihlo krátku vlnu pozornosti miestnych a medzinárodných médií. "Mysleli sme si, že sme úspešní, ale to nebolo nič v porovnaní s tým, čo tu máme dnes," teší sa Morrison.

Medzi fanúšikov novej kampane patrí aj Patrick Njoroge, guvernér centrálnej banky Kene, ktorý s nadšením tweetoval: "Nikto nemôže zastaviť reggae!" Ide o dôkaz, že sa možno časom dožijeme aj menej nudných ekonómov a bankárov a nebude to ani tak dlho trvať.