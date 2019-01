Rezort financií predfinancuje štátnu pomoc pre farmárov na tento rok, uviedol Pellegrini

dnes 14:46 -

Schválením osobitného odvodu pre obchodné reťazce bude mať vláda v roku 2019 dostatok garantovaných prostriedkov, aby naplnila sľuby, ktoré dala farmárom ohľadom štátnej pomoci v sľubovanej výške. Odvod sa však bude vyberať postupne, preto Ministerstvo financií SR poskytne prostriedky slovenskému agrorezortu vopred, aby sa na ne nemuselo dlho čakať. Konštatoval to vo štvrtok premiér Peter Pellegrini na tlačovej besede po výjazdovom rokovaní vlády v Levoči.

„Bez ohľadu na to, keď sa tvoril štátny rozpočet na rok 2019 a nevedeli sme ešte odhadnúť, či prejde alebo neprejde osobitný odvod pre obchodné reťazce v NR SR, vláda garantovala 50 miliónov eur pre farmárov z dodatočných zdrojov. Vzhľadom na to, že odvod prešiel, máme garanciu, že budeme mať dostatok zdrojov na naplnenie nášho prísľubu. Odvod sa však bude vyberať postupne, čo znamená, že ministerstvo financií predfinancuje rezortu pôdohospodárstva určitý objem, aby sľubované prostriedky mohli byť uvoľnené už počas roka,“ uviedol Peter Pellegrini.

Najdôležitejšie však podľa premiéra bude, aby sa predstavitelia agropotravinárskeho sektora medzi sebou dohodli, ako budú tieto prostriedky rozdeľovať. „Ja sa budem osobne zaujímať o to, aby boli tieto financie čo najúčelnejšie využité tak, aby priniesli efekt,“ pokračoval Pellegrini. Premiér zároveň pripomenul, že vláda SR súhlasila s tým, že ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná môže začať so sanáciou škôd za sucho 2017 pre farmárov. „Agrorezort bude mať predfinancované aj tieto prostriedky. Treba si však v tomto smere zadať presné parametre prerozdeľovania prostriedkov, no to už je záležitosť pre rezort pôdohospodárstva,“ dodal Pellegrini.