JAVYS vlani zrecykloval viac ako 1 246 ton surovín

dnes 14:01 -

Spoločnosť JAVYS v rámci vyraďovania jadrových elektrární A1 a V1 vrátila v minulom roku do recyklačného procesu viac ako 1 246 ton druhotných surovín. „Z celkového objemu tvorilo vlani najväčší objem druhotných surovín železo, a to až 1 160,59 tony. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu, bola meď, v objeme 26,98 tony,“ informovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť JAVYS recyklačným procesom získala, sa opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení. „Tým usporíme finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania jadrovej elektrárne V1 prostriedky z Európskej banky pre obnovu a rozvoj,“ konštatovala Žiaková.