Francúzska vláda požiadala o zasadnutie predstavenstva Renaultu a výmenu šéfa

Spoločnosť potrebuje zmenu v riadení, povedal Le Maire v rozhovore pre francúzsku televíznu stanicu. Potvrdil tak správy agentúr, že Francúzsko chce nové vedenie Renaultu. "Musíme prejsť do novej fázy," povedal minister.



Vláda ako najväčší akcionár Renaultu verejne podporila rozhodnutie spoločnosti ponechať Ghosna vo funkcii, kým čaká na súd v Japonsku za údajné zneužitie právomoci v prípade partnerskej automobilky Nissan, v ktorej bol predsedom predstavenstva až do zatknutia vlani v novembri. V zákulisí však aj francúzsky štát začal koncom minulého roka hľadať kandidátov, ktorí by nahradili Ghosna.

Stretnutie tzv. nominačného výboru sa očakáva 20. januára, povedal zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Po ňom bude nasledovať stretnutie predstavenstva automobilky pod vedením jeho dočasného predsedu Philippa Lagayetta. Pri výbere bude automobilke radiť Korn Ferry, odborník na personálne otázky a "hľadač talentov", a vládu bude zastupovať spoločnosť Emeric Lepoutre & Partners.

Ghosn čelí v Japonsku obvineniam, že nepriznal všetky svoje príjmy za roky 2010-2018 a ich vyplatenie posunul na neskôr. Spolu s ním je obvinený aj bývalý riaditeľ Nissanu Greg Kelly. Obaja muži popierajú, že odložené príjmy sú nezákonné. Ghosn poprel aj ďalšie obvinenie z porušenia dôvery, keď svoje osobné straty z investícií údajne dočasne previedol na spoločnosť Nissan v roku 2008.



Špekuluje sa, že jedným z možných nástupcov Ghosna vo funkcii predsedu predstavenstva je Jean-Dominique Senard, ktorý čoskoro odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa výrobcu pneumatík Michelin. Francúzsky štát a jeho poradcovia hľadajú tiež kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, ktorú v súčasnosti dočasne vykonáva Ghosnov zástupca Thierry Bollore. Ďalšími, o ktorých sa špekuluje, sú vysokopostavený manažér Toyoty Didier Leroy a šéf spoločnosti Elior Philippe Guillemot. Le Maire na otázku o Senardovi uviedol len toľko, že je to "skvelý priemyselník".

Rozhodnutie o nahradení Ghosna prišlo po tom, ako súd v Tokiu odmietol jeho žiadosť o prepustenie na kauciu, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že zostane vo väzení niekoľko mesiacov.