Nezáujem vytvára straty, straty znamenajú prepúšťanie

V USA sa počas roka 2018 dostalo na zoznam eliminovania a rušenia pracovných miest 500 000 pozícií v priemysle a službách. Firmy ako General Motors, Ford, Verizon, Toys R Us sú v zozname spoločností, ktoré museli z rôznych príčin pristúpiť k racionalizačným opatreniam. Aj keď je nezamestnanosť v USA stále na rekordne nízkej úrovni, firmy sú nútené redukovať náklady a prvá forma drastických krokov, ktorá je v ponuke, je prepúšťanie.

Príčiny, ktoré k týmto rozhodnutiam vedú sú rôzne. Niektorým spoločnostiam sa doslova pred očami rozpadá trh a jeho dovtedy stabilná štruktúra je zo dňa na deň rozbitá. Príkladom môžu byť retailové a maloobchodné predajne, ktoré negatívne zasahujú trendy v spôsobe nakupovania. Obyvatelia sa viac zásobujú cez elektronické nákupy na internete a menej sa fyzicky dostanú do nákupných „kamenných“ centier. V tej chvíli sa fixné náklady na mzdy pracovníkov, na prevádzkovanie predajní a skladov, na údržbu objektov, vykurovanie a chladenie stávajú záťažou a tlačia na ziskové marže. Ak sa k tomu pridajú náklady na expanziu formou nákupu konkurenčných firiem, ktoré zvýšia okrem režijných nákladov a j finančné náklady, môže to dopadnúť ako v tradičnej sieti hračkárstiev Toys R Us. Ten v roku 2018 ukončil svoje podnikanie a takmer 31 000 zamestnancov prišlo o prácu.





Iné spoločnosti doplácajú na obchodnú, tarifnú a colnú vojnu, ktorú Donald Trump vedie s Čínou a inými obchodnými partnermi. Dlho by o tom vedeli zrejme hovoriť zamestnanci karosární a lisovní plechov pre automobilový priemysel. Týmto spoločnostiam zrazu chýbajú suroviny, lepšie povedné musia ich naďalej nakupovať v Číne no za vyššie ceny. Ako výrazné zdraženie to je hovorí údaj z GM, ktorý vzhľadom na zavedenie ciel musel v roku 2018 na nákup plechov vynaložiť o 1 mliardu USD viac, než pôvodne kalkuloval. Aby nebolo zlých správ málo, pridal sa aj menší záujem spotrebiteľov o malé sedany, ako je model Chevrolet Cruze krátko na to sa s prácou muselo rozlúčiť 15 000 zamestnancov General Motors.





Recesia a zhoršené ekonomické podmienky však neregistrujú len Spojené štáty. Aj v iných, exotickejších krajinách, v ktorých by sme neočakávali nutnosť k okresávaniu nákladov prichádzajú zamestnanci o svoje miesta. Etihad Airways – vlajkové aerolínie Abu Dhabí oznámili, že vzhľadom na straty z minulých rokov, ktoré dosiahli celkovo viac ako 3,5 mliardy USD prepustia 50 svojich pilotov. Štátom vlastnené aerolínie hovoria, že z celkového počtu 2065 pilotov majú celkovo 160 nadbytočných. Firma sa v roku 2019 bude snažiť ušetriť 7 – 10 % zo svojich prevádzkových nákladov.





V Európe sa k zatváraniu fabrík rozhodol aj Ford, ktorý ohlásil „ústup“ z trhov v Európe. Vzhľadom na nízky záujem zákazníkov o menšie modely, ako Fiesta, ako aj pre nedostatok moderných atraktívnych vozidiel, ktoré by mohli prísť v budúcnosti, sa zrejme dočkáme masívneho prepúšťania v závodoch Ford Europe.

Podobne aj Jaguar Land Rover oznámil rozsiahle prepúšťanie v Británii. Dôvodom je prudký pokles dopytu na kľúčovom čínskom trhu, ako aj pokles predaja naftových vozidiel v Európe. Podľa denníka The Guardian by mala firma oznámiť zrušenie okolo 5000 miest. V priebehu minulého roka pritom už oznámila prepustenie 1000 zamestnancov vo svojom závode v Solihulle.



Aj Tesla znižuje počet pracovníkov na plný úväzok o približne 7 percent, prepúšťanie je dôsledkom rôznych opatrení na zníženie nákladov, firma sa snaží zvýšiť marže aj ziskovosť. "Spoločnosť Tesla bude musieť urobiť tieto škrty a zároveň zvýšiť mieru produkcie modelu 3 a v nasledujúcich mesiacoch urobiť mnoho vylepšení v oblasti výroby," napísal Musk v e-maile zamestnancom. "Počnúc májom budeme musieť dodať aspoň model strednej triedy Model 3 na všetky trhy, pretože potrebujeme osloviť viac zákazníkov, ktorí si môžu dovoliť naše vozidlá," myslí si Musk. Akcie spoločnosti Tesla po ohlásení prepúšťania klesli takmer o 6 % v predmarketovom obchodovaní.



Nie sú to však len tradičné firmy, ktoré hovoria o potrebe redukcie zamestnancov. Výrobca sieťových a internetových zariadení Cisco prepúšťa 460 zamestnancov, pretože mení svoj business model a che sa stať viac softvérovou firmou postavenou na modeloch predplatného a prenájmu produktov.





Zaujímavá je aj správa, ktorá unikla z interných mailov vo firme Space-X Elona Muska. Podľa týchto správ sa 600 pracovníkov Space-X bude musieť obzerať po novej práci. Firma prepustí 10 % zo svojich pracovníkov, najmä z dôvodu konkurencie v podnikaní s vesmírnou dopravou a vzhľadom na ambície prepravy osôb v budúcnosti.