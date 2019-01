SR sa chce vyhnúť žalobe na Súdnom dvore EÚ pre čistotu ovzdušia

dnes 12:46 -

Kurilla na utorňajšom (15.1.) pracovnom fóre v Bruseli vystúpil ako jediný pozvaný hosť zastupujúci členské krajiny EÚ. Pracovné stretnutie, ktoré pripravilo Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie, sa podľa jeho slov týkalo hodnotenia výkonnosti smerníc v oblasti kvality ovzdušia. Bol to v poradí už druhý dialóg s dotknutými stranami, ktoré pripravili odborníci z eurokomisie.

"Slovensko to vníma ako veľkú poctu, pretože spomedzi všetkých členských krajín bolo pozvané, aby odprezentovalo svoje skúsenosti a praktiky," povedal Kurilla. Spresnil, že hlavným cieľom pracovného fóra bolo zhodnotiť účinnosť platnej európskej legislatívy, jej nastavenia a pridanú hodnotu.

V praxi to znamená zistiť, či EÚ vie súčasnými opatreniami dosiahnuť prísne ciele pre kvalitu ovzdušia stanovené pre rok 2020 a ako treba za týmto účelom regulovať do budúcnosti sektor dopravy, vykurovanie domácností, sektor energií, poľnohospodárstva ale aj energetickú účinnosť budov.

Kurilla upozornil, že odborníci už teraz vedia, že treba posilniť najmä opatrenia ktoré sa týkajú pozaďového znečistenia, čiže znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami PM2,5 a PM10. Dodal, že len málo členských krajín dokáže dosiahnuť pokrok v tejto oblasti už do roku 2020.

Výsledkami pracovného fóra bude správa, ktorou sa bude zaoberať eurokomisia. Kurilla zdôraznil, že Slovensko malo vďaka tomuto podujatiu jedinečnú príležitosť predstaviť svoj program a tiež sa zviditeľniť z hľadiska doteraz prijatých opatrení a ďalších plánovaných krokov.

Pred rokom, v januári 2018, bolo deväť členských krajín, vrátane Slovenska, predvolaných "na koberec" do Európskej komisie. Dôvodom bol zlý stav čistoty ovzdušia v týchto krajinách. Voči šiestim krajinám EK z tohto dôvodu podala žalobu na Súdnom dvore EÚ, Slovensku sa vďaka prijatým zákonným opatreniam podarilo súdu vyhnúť.

"Komisia momentálne prehodnocuje všetky kroky Slovenska. Či sú dostatočne vhodné na to, aby sme vedeli dosiahnuť národné ciele pre rok 2020, čo sa týka najmä emisií dusíka, síry a pozaďového znečistenia časticami PM2,5 a PM10," opísal situáciu Kurilla. Spresnil, že SR sa snaží urobiť maximum pre to, aby sa vyhla žalobe a prijíma opatrenia v oblasti kvality ovzdušia, ktorými chce dokázať, že sme na správnej ceste. "Táto téme bola po dlhé roky zanedbávaná a teraz, za posledné dva - tri roky, sa snažíme dobiehať obdobie predošlých desiatich rokov. Dúfame, že sa ním podarí partnerov z Bruselu presvedčiť," opísal situáciu.

Slovensko chce tieto záväzky podľa neho dokázať aj počas konferencie, ktorá sa uskutoční koncom novembra v Bratislave. Organizátorom podujatia, ktoré sa koná raz za dva roky je Európska komisia. Kurilla zdôraznil, že pôjde o prestížne podujatie, prvé tohto druhu na Slovensku.

Prvá konferencia sa konala pred dvoma rokmi v Paríži a bola venovaná znižovaniu emisií z dopravy. Centrom pozornosti bratislavskej konferencie bude najmú región strednej a východnej Európy, lebo riešiť sa budú otázky vykurovania. Na konferencii by sa malo zúčastniť vyše 600 hostí, expertov a aj politických predstaviteľov budúcej Európskej komisie.