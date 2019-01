U. S. Steel Košice investuje 130 miliónov dolárov do novej oceliarskej linky

dnes 13:01 -

Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele. Do novej linky plánuje košická oceliareň preinvestovať 130 miliónov amerických dolárov. Kapacita linky bude približne 100 tisíc ton výrobkov ročne. Výstavba začne v polovici tohto roku. Linka by mala byť uvedená do prevádzky v poslednom štvrťroku budúceho roka.

Nová linka umožní vyrábať moderné kremíkové elektrotechnické ocele bez orientácie zrna (NGO). Má pomôcť uspokojiť narastajúci záujem o automobily a generátory. Linka doplní už existujúcu linku pre spracovanie NGO ocelí v U. S. Steel Košice. „Novú linku pre elektrotechnické NGO ocele vybudujeme ako reakciu na zvyšujúci sa dopyt zákazníkov po vysokokvalitných elektrotechnických NGO oceliach,” uviedol prezident USSK James E. Bruno.

Investícia je podľa neho dôležitou zložkou dlhodobej stratégie zlepšovania a diverzifikácie výrobných kapacít. „S touto investíciou zaujmeme pevné postavenie dodávateľa,“ dodal Bruno. Odbyt podstatnej časti objemu výroby novej linky už má košická oceliareň zmluvne dohodnutý so strategickým zákazníkom. „Som pevne presvedčený, že tieto správy zdôraznia postavenie Slovenska ako lídra európskeho oceliarskeho priemyslu,“ konštatoval Bruno.