Britský parlament odmietol dohodu brexite, Mayovej vládu čaká hlasovanie o dôvere

včera 22:01 -

vyšlo aj v ZAH

LONDÝN 15. januára (SITA, AP) - Dolná komora britského parlamentu v utorok večer výraznou väčšinou hlasov odmietla dohodu medzi britskou vládou a EÚ o vystúpení krajiny z únie. Brexit v podobe, v akej ho s predstaviteľmi EÚ vyjednala britská premiérka Theresa Mayová, odmietlo v kľúčovom hlasovaní v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva 432 poslancov, za ich hlasovalo iba 202.

Podľa britskej BBC ide pritom o najväčšiu porážku akejkoľvek britskej vlády v histórii v parlamentnom hlasovaní.

Predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn len niekoľko minút po Mayovej porážke v parlamentom hlasovaní požiadal o hlasovanie o vyslovení nedôvery súčasnej vláde. Ako povedal, dolná komora britského parlamentu by mala "zaujať stanovisko k absolútnej nekompetentnosti tejto vlády". Hlasovanie, ktoré by sa mohlo skončiť aj pádom Mayovej vlády, by sa malo podľa BBC uskutočniť už v stredu.

Málokto si zatiaľ trúfa odhadovať, čo bude nasledovať po neúspešnom parlamentom hlasovaní o brexite. Rôzne zatiaľ hypotetické scenáre sa pohybujú od odchodu krajiny z únie bez dohody cez nové referendum o brexite až po to, že Mayová na čele vlády skončí a túto situáciu bude musieť doriešiť niekto iný. Podľa viacerých informácií, ktoré prenikajú do médií od ľudí blízkych Mayovej, však premiérka dobrovoľný odchod vôbec nezvažuje a bude sa snažiť na svojom poste udržať stoj čo stoj.

O novom referende o brexite sa Mayová už mnohokrát vyjadrila, že je neprípustné. Hovorí to i napriek tomu, že podľa prieskumov je už prevažná väčšina Britov dlhé mesiace za zotrvanie v únii. Mayová však trvá na tom, že krajina musí úniu bezpodmienečne opustiť.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-46885828