70 rokov currywurstu: Pamätná minca sa nevydarila, klobásky sú v príliš realistickom odtieni hnedej

Táto možno zdanlivo nemožná kombinácia vznikla vďaka Staatliche Münze Berlin, mincovni so sídlom v Berlíne, ktorá produkuje 20 % všetkých nemeckých euromincí. Pamätnú mincu predávajú len za 13 eur. 70 rokov currywurstu si tak do zbierky môžu dať numizmatici aj fanúšikovia klobások, žiaľ, nie je to zákonné platidlo. Mincovňa dala k dispozícii približne 2500 kusov.

Pamätná minca je oslavou sedem desaťročí od čias, čo Herta Heuwer otvorila svoju prevádzku s občerstvením v západnom Berlíne.







Dňa 4. septembra 1949 bola nočná návštevnosť slabá a tak mala čas experimentovať. Zmiešala sladkú papriku, papriku, kečup s kari práškom a vytvorila omáčku k nakrájanej a vyprážanej diétnej saláme. Vynašla berlínsku klasiku, kultovú stravu študentov, ktorí majú hlboko do vrecka. Neskôr čaro tohto jedla objavila aj hromada turistov. V Berlíne sa podľa údajov tamojšieho múzea currywurst, každoročne skonzumuje 800 miliónov porcií. Údajne patrí aj do obľúbeného jedálnička kancelárky Angely Merkelovej aj jej predchodcu Gerharda Schrödera.

Herta Heuwer zomrela v roku 1999, pričom si do hrobu vzala aj osobitosti svojho receptu. Hovorí sa, že svoje tajomstvo neprezradila ani manželovi. Jej biznis nasledovali mnohí, vyrástli stovky podobných stánkov ponúkajúcich pivo a párok, prípadne klobásu, po celom svete. Najluxusnejšie verzie reštaurácií v Berlíne však už na toto menu lákajú inú cieľovú skupinu než pôvodný vynález. Namiesto piva dostáva zákazník pohár šampanského. Berlín má reputáciu ako útočisko pre umelcov a vyznávačov bohémskeho života. Je to mesto, kde nájdete mnoho podivuhodných vecí. Currywurst je jednou z nich.