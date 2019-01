Úroda hrozna vo vinohradoch Movina sa vlani zdvojnásobila

dnes 13:46 -

Takmer dvojnásobnú úrodu hrozna oproti roku 2017 zaznamenal vlani vo svojich vinohradoch najväčší výrobca vína v Banskobystrickom kraji, spoločnosť Movino Veľký Krtíš.

Firma v roku 2018 zvýšila výrobu vína zhruba o 30 %. Počíta tiež s vyšším predajom, a to o desať až 15 %.

"Aj cukornatosťou prekonala úroda predchádzajúce ročníky, u bielych vín sa ale, žiaľ, rýchlo odbúrali kyseliny, čo je zas plusom pre červené vína, od ktorých čakáme veľa," uviedol pre TASR konateľ spoločnosti Ondrej Celleng.

Podľa neho bol rok 2018 pre veľkokrtíšskych vinohradníkov veľmi zaujímavý, ba až netypický. "Skoro sa otvorila jar, veľmi suché a slnečné počasie spôsobilo, že oberačky sa začali o mesiac skôr ako obyčajne," priblížil.

Movino aktuálne hospodári na rozlohe približne 200 hektárov. "Momentálne sme vo fáze obnovy vinohradov," doplnil Celleng. Zámerom spoločnosti je pokračovať v rekonštrukcii neefektívnych starých vinohradov, zabezpečiť ich proti poškodeniu, hlavne od zveri, a potom začať vysádzať nové vinohrady. "Perspektívne počítame s celkovou výmerou okolo 300 hektárov," vyčíslil s tým, že zvyšovanie výmer je najreálnejšie kúpou vinohradov alebo ich prenájmom.

Za uplynulých niekoľko rokov investovala spoločnosť do obnovy vinohradov asi 270.000 eur, do technológie vinohradov 70.000 eur, do vinárstva (budovy, technológie) asi dva milióny eur. Aktuálne zamestnáva priamo či nepriamo približne 90 ľudí.