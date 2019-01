Myslime na všetkých: Bezdomovci s účtom a čítačkou kariet

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP;the big issue

dnes 0:09 -

Podobne ako u nás, aj vo Veľkej Británii si ľudia bez domova skúšajú zarobiť predajom časopisu. A podobne ako Slováci, aj Briti nosia vo vreckách menej peňazí. To je dôvod, prečo časopis Big Issue testuje program, v ktorom vybaví predajcov bezkontaktnými čítačkami kariet. Výsledky by mohli pomôcť s modelom základného bankovníctva pre ľudí bez trvalej adresy.

Predaj časopisu je jedným zo spôsobov, ako sa bezdomovci a iní zraniteľní ľudia môžu dostať z chudoby. V Británii si kupujú časopis za vlastné, zaplatia zaň 1,25 libry a na ulici ho predávajú za 2,50 GBP. Od spustenia projektu v roku 1991, sa do predaja zapojilo viac ako 92 000 jednotlivcov, ktorí získali 115 miliónov GBP.

Británia nie je ani zďaleka úplne bezhotovostná, okolo 70 % platieb je digitálnych, ale upúšťanie od hotovosti postupne rastie. Paul Logan je 59-ročný predajca časopisu The Big Issue. Ako uviedol, úspešnosť predaja je nepredvídateľná. Kým jeden deň nemusí predať žiaden, inokedy je to aj 10 alebo viac výtlačkov za deň. Logan sa zapojil do pilotného programu iZettle, čo je platobná fintech firma vo vlastníctve spoločnosti PayPal. Tá vybavila 20 predajcov vo Veľkej Británii čítačkami kariet. Logan hovorí, že jeho zákazníci sú zvyknutí platiť hotovosťou, ale čítačka mu dáva väčšiu šancu získať nových zákazníkov. "Môže vám ujsť príležitosť získať nového pravidelného zákazníka ak prijímate výhradne len hotovosť,“ povedal.

Kedysi len na hotovosti závislá firma The Big Issue sa snaží prispôsobiť trendom. Vyvoláva to však otázky o tom, či sú už peniaze za svojim zenitom. Svoju úlohu zohrávajú pri daňových únikoch a nezákonnom financovaní, ale aj v obchodoch a reštauráciách sú papierové bankovky cieľom lúpeží. Digitálnymi platbami sa tomu dá vyhnúť a zároveň urýchľujú proces. Avšak hotovosť zostáva ekonomickou nevyhnutnosťou pre určitú skupinu obyvateľstva. Najmä pre tých, ktorí nemajú účty v banke. Keď sú ľudia odrezaní od formálnych finančných služieb, je pre nich ťažšie si vytvoriť úspory. A také jednoduché veci, ako je odosielanie alebo prijímanie peňazí a platenie účtov, sa pre nich zbytočne predražuje. Finančné vylúčenie je jedným z faktorov, ktoré spôsobujú, že pre bezdomovcov sa je obzvlášť ťažké nazbierať peniaze, aby si mohli dovoliť formálne bývanie. Digitálna platforma by mala byť navrhnutá tak, aby ľuďom bez prístrešku umožnila akceptovať bezhotovostné dary a zabezpečiť, aby sa peniaze použili práve na dosiahnutie cieľa vlastného bývania.

Big Issue plánuje v tomto roku ponúknuť viac čítačiek pre viac predajcov, ale nebude to jednoduché, tvrdí Russell Blackman, výkonný riaditeľ vydavateľstva. Logan a ďalší predajcovia sa do pilotného programu iZettle dostali aj vďaka tomu, že majú bankové účty - niečo, čo je pre mnohých ľudí bez domova absolútne mimo ich dosahu. Pri poskytovaní služieb sa banky zvyčajne musia riadiť požiadavkami proti praniu špinavých peňazí (AML), a tie si vyžadujú aj trvalú adresu. Big Issue sa snaží dosiahnuť, aby banky otvárali účty pre ľudí, ktorí nemajú trvalé bydlisko. Blackman hovorí, že je presvedčený, že tento rok sa im podarí spojiť bezdomovcov so základnými bankovými službami, čo by mohlo byť k dispozícii aj tým, ktorí časopis nepredávajú. "Získanie bankového účtu je kľúčovým krokom pre ich posun vpred do bežnej spoločnosti," povedal Blackman. "Je to naozaj dôležitá súčasť toho, čo dnes robíme."





Ani zďaleka nejde len o Veľkú Britániu, aj v takom sociálnom štáte, ako je Švédsko, ktoré by do roku 2023 chcelo hotovosť zrušiť, žije milión ľudí (z celkového počtu 10 miliónov obyvateľov), ktorí ešte nie sú pripravení na digitálne platby. Ako povedala Christina Tallbergová, prezidentka Švédskej národnej dôchodkovej organizácie, zhruba 600 000 z nich je starších, zatiaľ čo ostatní majú zdravotné postihnutie, alebo ide o utečencov. To môže byť problém, keď sa vo Švédsku čoraz častejšie vyžadujú za služby digitálne peniaze. Tallbergová poukazuje na to, že ak by ste potrebovali ísť na verejné WC vo Švédsku, hotovosť vám nijak nepomôže. A na zaparkovanie auta potrebujete mat staihnutú aplikáciu v smartfóne. Mnohé banky vo Švédsku už nechcú brať fyzické bankovky a mince. Tallbergová poukazuje na spôsob, ako sa uistiť, že títo ľudia nezostanú na pokraji spoločnosti. Podľa nej je nevyhnutné vzdelávanie ale aj ubezpečenie, že hotovosť nezmizne príliš rýchlo. Požadovať, aby banky a firmy pokračovali v prijímaní hotovosti. Tak ako tomu je v Číne, kde Čínska ľudová banka zasiahla voči obchodníkom, ktorí odmietali prijímať hotovosť. Štátny aparát mal obavy z reakcií ľudí, ktorí nie sú nadšení bezhotovostnou revolúciu prebiehajúcou v krajine. Tallbergovej organizácia ponúka krúžky, v ktorých sa dôchodcovia učia používať smartfóny a počítače. "Nie sme proti digitalizácii, ale pokiaľ ide o hotovosť, myslíme si, že je to príliš rýchlo."