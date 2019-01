V októbri 2018 zaznamenala EÚ rekordný vývoz agropotravinárskych výrobkov

dnes 12:46 -

Hodnoty vývozu agropotravinárskych výrobkov EÚ zaznamenali v októbri minulého roka rekordné čísla. V hodnote 13,1 mld. eur bol celkový vývoz o 2,9 % vyšší ako predchádzajúci rekord z marca 2017. Údaje o dovoze boli taktiež vysoké, v porovnaní s októbrom 2017 vzrástli o 5,0 % a zaznamenali historický rekord medzi mesiacmi október. Mesačný prebytok agropotravinárskeho obchodu dosiahol 3,0 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 13 % a druhý najvyšší prebytok v histórii EÚ. Vyplýva to z najnovšej mesačnej obchodnej správy, ktorú uverejnila Európska komisia.

Najvyšší rast mesačných vývozných hodnôt (október 2018 v porovnaní s októbrom 2017) zaznamenali USA (o 186 miliónov eur) a Saudská Arábia (zvýšenie o 86 miliónov eur). Naopak, pokles vývozných hodnôt nastal najviac u Turecka, a to až o 111 miliónov eur. Výrazne klesol aj export do Hongkongu (o 27 miliónov eur) a Sudánu (pokles o 23 miliónov eur). Rekordný výkon vývozu z EÚ v októbri vlaňajška bol rovnomerne rozdelený medzi sektory, avšak nápoje a komodity vykazovali najvyšší rast. Výrazný nárast vývozu zaznamenali liehoviny a likéry (zisk 167 miliónov eur), ostatné obilniny (plus 93 miliónov eur), pšenica (nárast o 73 miliónov eur) a víno a vermut (tie vzrástli o 70 miliónov eur).

Výrazný vývoz z EÚ bol čiastočne spojený so zvýšením dovozu, pričom v porovnaní s októbrom 2017 sa zvýšil o 5 %. Obojstranný obchod medzi EÚ a USA sa naďalej rozširoval a dovoz z USA vzrástol o 245 miliónov eur. Taktiež výrazne vzrástla úroveň dovozu z Číny (o 80 miliónov eur) a Ruska (o 71 miliónov eur). Podľa sektorov stúpli dovozné hodnoty kakaových bôbov (rast o 98 miliónov eur), iných obilnín (87 miliónov eur) a olejových koláčov (zvýšenie o 75 miliónov eur). Naopak, najviac poklesol dovoz do EÚ nepraženej kávy a čaju o 75 miliónov eur a palmového oleja o 54 miliónov eur.