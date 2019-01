USA a Čína majú o obchode rokovať koncom januára vo Washingtone

dnes 11:16 -

Nasledujúce kolo vyjednávaní o obchode medzi USA a Čínou sa pravdepodobne uskutoční tento mesiac vo Washingtone. Povedal to americký minister financií Steven Mnuchin. Podľa jeho vyjadrenia pre novinárov sa očakáva, že čínsky vicepremiér Liou Che povedie delegáciu do Washingtonu "v neskoršej časti tohto mesiaca". Mnuchin dodal, že čiastočné zastavenie financovania amerických federálnych úradov, takzvaný shutdown, "nebude mať vplyv" na snahu dosiahnuť do 1. marca dohodu o obchode medzi oboma krajinami.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa do 1. marca pozastavila uplatnenie plánovaného zvýšenia ciel na čínske tovary v hodnote 200 mld. USD. Chce tak vyjednávačom poskytnúť čas na dosiahnutie rozsiahlej dohody. Minister financií USA nepovedal konkrétny dátum rokovaní vo Washingtone, ale denník Wall Street Journal citoval nemenované zdroje, ktoré uviedli, že vyjednávania sú predbežne naplánované na 30. a 31. január.

(1 EUR = 1,1533 USD)