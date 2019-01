Je nutné investovať do bezpečnosti na železniciach (2)

dnes 16:31 -

Bezpečnostné systémy, ktoré preventívne zabránia havarijným situáciám na železničných priecestiach, sú zanedbané. Tvrdí to opozičná strana SaS, podľa ktorej na to poukazuje aj zrážka osobného vlaku s kamiónom, ku ktorej došlo vo štvrtok (10. 1.) na železničnom priecestí v Podvysokej v okrese Čadca.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v reakcii uviedlo, že vyjadrenie SaS vníma ako zneužívanie tragickej udalosti na získavanie politického kapitálu. "Zvlášť v prípade, že išlo o priecestie s riadne fungujúcou svetelnou signalizáciou," zdôraznil pre TASR odbor komunikácie rezortu dopravy.

Vo svetle havárií sa podľa liberálov vlaky zadarmo javia ako "populistický nezmysel". Vlaky zadarmo treba podľa nich nahradiť systémom zliav pre dôchodcov, študentov a ťažko zdravotne postihnuté osoby. "Keď sme pri ťažko zdravotne postihnutých osobách a penzistoch, tak nejde len o zľavy, ale aj o to, aby mohli do vlakov pohodlne a bezpečne nastupovať," skonštatoval poslanec za SaS Miroslav Ivan.

Podľa neho je teda potrebné investovať okrem bezpečnosti na železniciach aj do modernizácie staníc. "Investície do železničnej infraštruktúry sú súčasne so zvyšovaním prepravných rýchlostí povinnosťou štátu ako jej vlastníka. O komfort pasažierov vo vlakoch sa postará konkurencia, ktorej treba železnice otvoriť a nie ju z nej vyháňať, čo robí táto vláda," myslí si Ivan.

Rezort dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) venuje podľa odboru komunikácie MDV mimoriadnu pozornosť železniciam, ich zatraktívneniu a bezpečnosti na železničných priecestiach. "V minulom roku minister osobne vykonal niekoľko kontrol na železničných priecestiach, aby zvýšil povedomie ľudí a poukázal na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky, s cieľom predchádzať nehodám, ktoré v mnohých prípadoch končia fatálnymi následkami," skonštatoval odbor komunikácie s tým, že do roku 2023 sa v rámci projektu zvýšenia zabezpečenia 75 priecestí plánuje vybudovanie nových priecestných zabezpečovacích zariadení, prípadne doplnenie existujúcich zabezpečovacích zariadení.