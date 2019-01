Dátum Brexitu by mohol byť posunutý, libra posilňuje

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

Oficiálne by Briti mali opustiť úniu 29. marca tohto roku, ale oneskorenie by pravdepodobne znížilo šance na tvrdý Brexit, myslia si pozorovatelia trhu.

Denník Evening Standard v Spojenom kráľovstve uviedol, že kľúčoví zákonodarcovia veria, že by mohlo nastať posunutie termínu odchodu pravdepodobné kvôli "nevyriešenému počtu najmenej šiestich zásadných návrhov, ktoré musia byť schválené predtým, ako Británia opustí Európsku úniu".

"Legislatívny časový rámec je v súčasnosti veľmi tesný. Na základe utorkových udalostí bude chvíľu trvať, než dôjde k posunu, preto je nepravdepodobné, že splníme všetky právne predpisy do 29. marca," citujú noviny vysokopostaveného politika. Britskí zákonodarcovia budú v utorok hlasovať o návrhu dohody avšak Mayovej podoba takmer iste utrpí porážku. V tejto perspektíve sa hovorí o úplnom kolapse vlády, o neúspešnom odchode z únie, alebo dokonca o ukončení celého brexitového procesu v nasledujúcich týždňoch.

Libra okamžite zareagovala a zamierila vyššie, ráno o deviatej sa v Londýne obchodovala okolo 1,272 voči doláru, neskôr posilnila na 1,284 voči doláru a následne vymazala časť týchto ziskov.





Hovorca britskej premiérky Therese Maya sa pokúsil správu dementovať, líderka podľa neho vylúčila predĺženie lehoty. Každé odloženie tohto termínu by muselo byť schválené zostávajúcimi 27 vedúcimi predstaviteľmi EÚ.

Podľa Nomury je 22 % šanca, že by sa dohoda budúci týždeň schválila. Ale až 44 %, že sa bude hlo nej hlasovať aj druhý raz. Podľa JP Morgan Asset Management sa nakoniec dohoda "Počiatočná dohoda a nejaké riešenie neistoty alebo prinajmenšom vyhliadka na tvrdý brexit bez dohody, si myslím, že zmení výhľad Bank of England pre tento rok, za predpokladu, že globálne hospodárstvo nespadne do recesie. V takom prípade by sme mohli byť svedkami ďalšieho rastu libry," uviedla Karen Wardová, strategička J.P. Morgan Asset Management. Dodala, že Bank of England by mohla zvýšiť sadzby o 50 bázických bodov do konca roka 2019. To by mohlo posunúť libru smerom hore o približne 5 percent.



Ak by dohoda nebola schválená budúci týždeň, je tu aj možnosť, že vláda Spojeného kráľovstva sa rozhodne vyhlásiť ďalšie referendum, aby potlačila nečinnosť v parlamente. V prípade takejto situácie by mohla mena poskočiť o viac ako 5 % zo súčasných úrovní, uviedli analytici BNP Paribas. "Mena je podľa nášho názoru podhodnotená, zdá sa, že na forexovom trhu sa objavuje ocenenie politickej a ekonomickej neistoty," uviedla banka.