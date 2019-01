Ryanair pre štrajk dispečerov zrušil lety z Bologne a Milána (Bergama) do Bratislavy a späť

dnes 13:01 -

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair z dôvodu štrajku leteckých dispečerov v Taliansku v piatok zrušila lety na svojich pravidelných linkách z Bologne a z Milána (Bergama) do Bratislavy a späť. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.

"Ryanair informoval cestujúcich o zrušení letov prostredníctvom SMS správy a ponúkol im vrátenie ceny za letenku, možnosť zmeny rezervácie letu na iný let alebo dostavenie sa do destinácie alternatívnou trasou," uviedla Ševčíková. Zrušené letecké spojenia z Bologne a Milána (Bergama) mali v piatok pôvodne plánované prílety do Bratislavy o 11:50, resp. o 12:00 a následne odlety späť o 12:15 a 12:25.

Ďalšie lety na pravidelných linkách z Bratislavy do iných krajín zabezpečuje Ryanair podľa platného zimného letového poriadku.