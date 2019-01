Príchod recesie: Týchto 5 vecí by mali investori sledovať, podľa Goldman Sachs

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP

dnes 10:59 -

Vlani toho bolo viac. Investori boli očividne vystrašení z ekonomického spomalenia Číny, aj zo zrevidovaných predpovedí tržieb technologických gigantov, ako je Apple, na základe znížených predajov. Strach zo slabého výkonu sa rozšíril po celom svete, až na úroveň, že sa americké akcie ocitli v priepasti medvedieho trhu.

Aby toho nebolo málo, najväčší obchodní lídri sveta sa k strachu pridali. Podľa prieskumu New York Times, zo 134 vedúcich predstaviteľoch na summite CEO v Yale takmer polovica uviedla, že očakáva recesiu do konca roka 2019.

Analytici Goldman Sachs ale vidia veci ružovejšie. Ekonomický tím banky pevne verí, že recesné obavy sú prehnané a že znepokojený investor by sa namiesto toho mal sústrediť na lákavú perspektívu pokračujúceho hospodárskeho rastu do roku 2020.





"Vysoké miery osobných úspor, veľký finančný prebytok súkromného sektora a silný rast reálnych príjmov naznačujú, že americká ekonomika by mala v tomto roku pokračovať v rastúcom tempe", spresnila skupina stratégov Goldman Sachs. Pravdepodobne však ide len o krátkodobý optimizmus, banka stále zameriava svoju pozornosť na sily, ktoré by mohli nakoniec posunúť Spojené štáty do recesie. Za týmto účelom sformulovala zoznam piatich ekonomických ukazovateľov, ktoré by investori mali sledovať v nasledujúcich mesiacoch.

1) Spomalenie hospodárskeho rastu pod 1 % alebo prudký rast miery nezamestnanosti

Rast hrubého domáceho produktu v treťom štvrťroku v USA bol 3,4 % na ročnej báze, takže konkrétne opatrenie boli úspešné. Miera nezamestnanosti je takmer najnižšia za 18 rokov.

2) Prudký nárast finančných bilancií súkromného sektora

Goldman Sachs tieto čísla považuje za spoľahlivý indikátor prichádzajúcej recesie.

3) Pokračovanie prechodu k hotovosti

Hotovosť bola prekvapivo najlepšia trieda aktív v roku 2018.

4) Index výroby ISM poklesne pod 50 bodov

V decembri minulého roka dosiahol 54,3 bodu.

5) Stagnácia priemyselnej produkcie

Najnovšie čísla ukázali 0,6 % rast v novembri.