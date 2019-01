Brexit bez dohody môže podľa leteckej asociácie narušiť dopravu

dnes 17:16 -

Ak Británia v marci odíde z Európskej únie bez dohody, môže to narušiť leteckú dopravu. Povedal to vo štvrtok generálny riaditeľ Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu (IATA) Alexandre de Juniac. Riziká pre dopravu sú podľa jeho slov čiastočne pod kontrolou po ohlásení záložných plánov. Vyslovil však obavy z možnosti čiastočného narušenia, ktorého súčasťou by mohli byť úprava a rušenie letov v období po takzvanom brexite bez dohody. Terajšie pravidlá pre leteckú dopravu medzi Britániou a EÚ totiž odzrkadľujú úroveň prepravy z roku 2018. Predpokladá sa pritom, že osobná letecká doprava v Európe v tomto roku posilní o 5,5 percenta.

"Nemám obavy, že nastane veľké narušenie, ale mám obavy, že nastanú narušenia v nadchádzajúcich týždňoch, v nadchádzajúcich mesiacoch, pretože to nebolo správne nastavené," povedal de Juniac v Dubaji novinárom. IATA, ktorá zastupuje približne 290 leteckých spoločností, sa spolieha na otvorené hranice, konštatoval de Juniac. "Keď tieto hranice zavriete, nie je to pre nás dobrá správa," dodal.