Britskí obchodníci majú za sebou najhoršiu vianočnú sezónu od finančnej krízy

dnes 14:31 -

Britskí maloobchodníci majú za sebou najhoršiu vianočnú sezónu od finančnej krízy pred desiatimi rokmi. Opatrní zákazníci pred brexitom prinútili obchody, ako sú John Lewis, Debenhams či Marks & Spencer, aby znížili ceny, v snahe zbaviť sa tovaru v skladoch.

Do odchodu Británie z Európskej únie už zostávajú menej ako tri mesiace. Navyše hrozí, že Spojené kráľovstvo opustí európsky blok bez dohody. Spotrebiteľské výdavky tak rýchlo klesajú, čo poukazuje na slabosť mnohých veľkých maloobchodných predajcov, ktorí stále ťažšie generujú tržby a musia sa prispôsobiť "migrácii" klientov k on-line obchodom.

Mnohé domácnosti v Británii držali v novembri svoje výdavky na uzde a nákupy odložili až na obdobie tesne pred Vianocami alebo po nich, keď sa začínajú výpredaje.

"To sa udialo aj napriek tomu, že niektorí maloobchodníci sa zúfalo pokúšali oživiť predaj znížením cien. No ani to nestačilo na povzbudenie kupujúcich," povedal Paul Martin z poradenskej spoločnosti KPMG.

Údaje uverejnené vo štvrtok ukázali, že Marks & Spencer zaznamenal v uplynulom kvartáli ďalší pokles tržieb z predaja odevov aj potravín. A sieť obchodov Debenhams hľadá nové finančné prostriedky po tom, čo sa jej predaj znížil.

John Lewis, vlastník najväčšieho obchodného domu na Britských ostrovoch, uviedol, že dopyt po kozmetike a dámskom oblečení mu pomohol zvýšiť obrat, ale jeho hrubé ziskové marže zostali pod tlakom.

Tesco, najväčší maloobchodný predajca v Británii, sa stal jedným z mála víťazov vianočnej sezóny, keď zaznamenal rast tržieb. A tiež nemecké diskontné reťazce Aldi a Lidl.

To kontrastuje s výsledkami ich súperov Sainsbury's a Morrisons, ktoré sklamali trhy.

Analytici pripomínajú, že vzhľadom na neisté vyhliadky britskej ekonomiky sú spotrebitelia nervózni, pozorne sledujú ceny a strážia si výdavky.

Britská ekonomika spomalila od referenda o brexite v roku 2016 a analytici odhadujú, že na konci roka 2018 už úplne stratila dynamiku.

Podľa údajov Združenia britských maloobchodníkov (BRC) jeho členovia v decembri zaznamenali nulový medziročný rast tržieb, čo je najhorší výsledok za tento mesiac od roku 2008.