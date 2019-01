Tržby Tesca počas vianočnej sezóny prekonali odhady aj trh ako celok

dnes 11:16 -

Tesco vo štvrtok oznámilo, že jeho tržby v Spojenom kráľovstve v obchodoch otvorených viac ako rok za šesť týždňov do 5. januára vzrástli o 2,2 %. Analytici očakávali, že stúpnu o 1 až 1,5 %.

Na porovnanie, za tri mesiace do 24. novembra sa tržby Tesca na domácom trhu zvýšili o 0,7 %.

Výsledky za vianočnú sezónu prekonali odhady analytikov, ktorí počítali so stagnáciou tržieb počas vianočnej sezóny vzhľadom na slabé výsledky mnohých známych obchodov v Británii.

Kombinované tržby Tesca v Spojenom kráľovstve a v Írsku za 19 týždňov do 5. januára stúpli o 2,1 % a celkový predaj reťazca vzrástol o 0,8 %. Rast celkového predaja zabrzdil pokles tržieb v strednej Európe a Ázii.

"V Spojenom kráľovstve sme dosiahli výrazné zlepšenia v našej konkurenčnej ponuke, a to sa odrazilo vo veľmi silnom výkone počas vianočnej sezóny, ktorý prekonal trh ako celok," uviedol riaditeľ Tesca Dave Lewis.