Jeff a MacKenzie: Nemusí to byť fifty-fifty

Zdroj: businessinsider

Foto:SITA/AP

dnes 11:29 -

Bezos vlastní približne 79 miliónov akcií Amazonu, majú hodnotu približne 130 miliárd dolárov. Má tak 16 % podiel na spoločnosti, čím sa zďaleka stal najväčším akcionárom. Druhým najväčším je Vanguard, ktorý má od februára okolo 6 % akcií spoločnosti Amazon. Ak by Bezos musel dať polovicu svojich akcií MacKenzie, 39 miliónov akcií by znamenalo 8 % podiel v spoločnosti. Ak by sa rozhodla pre hotovosť, Bezos by predal desiatok miliónov akcií, alebo by akcie predala sama. Je však pravdepodobnejšie, že by sa rozhodla držať akcie, myslia si právni experti. Pri predaji by akcie Amazonu klesli.

Hoci majú manželia nehnuteľnosti na rôznych miestach, je pravdepodobné, že podajú žiadosť o rozvod v štáte Washington. To je dôležité, pretože by to znamenalo, že rozvod sa bude riadiť washingtonským právom, kde majetok nadobudnutý počas manželstva sa vo všeobecnosti považuje za spoločne držaný oboma stranami. V prípade rozvodu musia byť tieto majetky rozdelené medzi oboch manželov. Nemusí to byť však rovnomerne. Ale v prípade Bezosovcov, ktorí už boli dlho manželia, keď založili Amazon, je pravdepodobné, že akcie sa budú deliť zhruba na polovicu. Navyše sa môžu dohodnúť aj mimosúdnom vyrovnaní, či už prostredníctvom rokovaní medzi sebou alebo medzi svojimi právnikmi alebo prostredníctvom rozhodcovského konania.





Samozrejme, MacKenzie by mohla skončiť s omnoho menším podielom v Amazone, ak by podpísali zmluvu pred alebo po sobáši, takáto zmluva by mohla vážne obmedziť pohľadávky na akcie. Ďalším komplikujúcim faktorom je to, ako vyjednávači pre obe strany klasifikujú akcie. Bezos by mohol potenciálne tvrdiť, že masívny nárast hodnoty akcií Amazonu bol spôsobený najmä jeho osobným aktívnym riadením spoločnosti a nemal nič spoločné s MacKenzie. Ak by mal tento postoj vziať na vedomie sudca alebo rozhodca, MacKenzie by mohol skončiť s omnoho menším podielom v Amazone. MacKenzie by v konaní mohol povedať niečo ako: "Prečo by som chcela akcie Amazonu, firmy, ktorú ovládaš? Chcem, aby si odišiel z môjho života.“

Ani Bezos by nemusel súhlasiť s delením akcií Amazonu. Rada alebo Bezos sa môžu snažiť obmedziť jej vlastníctvo buď tým, že Bezos predá akcie a poskytne jej svoj podiel v hotovosti, alebo jej poskytne iné aktíva, ako napríklad vlastníctvo Washington Post alebo raketovej spoločnosti Blue Origin.



Výsledok bude do veľkej miery závisieť od duševného a emocionálneho stavu, do ktorého sa manželia dostanú. Vo svojom spoločnom vyhlásení síce rozvod obaja vykresľovali ako priateľskú rozlúčku, ale medializácia Bezosovho pomeru s Lauren Sanchezovou by mohlo naznačovať, že ich odlúčenie by nemuselo byť až tak priateľské. Ak by to malo vplyv na rozvod, potom asi každá strana bude požadovať čo najviac, pre svoje uspokojenie.