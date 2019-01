Predstavitelia Fedu signalizujú opatrnosť pri zvyšovaní úrokových sadzieb

dnes 17:31 -

Ekonomika USA je v dobrej kondícii, ale ak centrálna banka (Fed) príliš zvýši úrokové sadzby, môže upadnúť do recesie, myslí si šéf saintlouiského Fedu James Bullard. Aj ďalší predstavitelia Fedu signalizovali, že banka by mala byť pri sprísňovaní menovej politiky opatrná.

Bullard, ktorý je hlasujúcim členom menového výboru FOMC, uviedol v rozhovore pre Wall Street Journal, že úrokové sadzby sú aktuálne na primeranej úrovni. Tento ďalší holubičí signál má zrejme upokojiť náladu na finančných trhoch.

Fed vlani zvýšil úrokové sadzby štyrikrát. Podľa Bullarda centrálna banka v tomto roku v prípade ďalšieho sprísnenia menovej politiky riskuje, že zájde príliš ďaleko a stiahne ekonomiku do recesie. Dodal, že on by v prípade potreby podporil zníženie úrokových sadzieb.

Keďže inflácia sa výrazne nezrýchľuje a nič nenaznačuje, že by sa mohla dostať vysoko nad cieľ Fedu stanovený na 2 %, urgentné zvýšenie kľúčovej sadzby nie je potrebné, povedal Bullard.

Predstavitelia Fedu ešte v decembri počítali v tomto roku s ďalšími dvomi zvýšeniami úrokových sadzieb. Aj šéf Fedu Jerome Powell sa minulý týždeň snažil upokojiť finančné trhy, keď vyhlásil, že banka bude trpezlivá a bude pozorne sledovať vývoj v ekonomike, než rozhodne o zmenách v nastavení menovej politiky. Dodal, že Fed môže v prípade potreby rýchlo reagovať a zmeniť kurz.

Vyhliadky týkajúce sa ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb, ktoré môže spomaliť ekonomiku, vyľakali investorov a spôsobili pokles na akciových trhoch v USA aj v ostatných regiónoch na konci vlaňajška.

Fed by mal podľa Bullarda brať túto správu trhov vážne, keďže "v minulom desaťročí bol trh oveľa prísnejší než menový výbor". Bullard tiež súhlasí s rozšíreným názorom, že tempo expanzie ekonomiky USA sa tento rok spomalí na 2,25 % až 2,5 % a miera nezamestnanosti zostane na súčasnej úrovni 3,9 %.

Opatrnosť pri ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb podporili aj šéf chicagského Fedu Charles Evans a šéf atlantského Fedu Raphael Bostic.