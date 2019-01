Rast nových pracovných miest v Británii sa v decembri spomalil

dnes 16:16 -

Britskí zamestnávatelia prijali v decembri 2018 najmenej nových ľudí do trvalého pracovného pomeru od apríla 2017. To je ďalšia známka ochladzovania ostrovnej ekonomiky pred brexitom. Ukázal to v stredu prieskum poradenského združenia Recruitment and Employment Confederation (REC).

Správa REC tiež odhalila, že aj rast nástupných platov pre stálych zamestnancov sa v decembri, už tretí mesiac po sebe, spomalil. Jeho tempo je však stále relatívne vysoké vzhľadom na dlhodobý priemer.

"Nie je žiadnym prekvapením, že tempo rastu nových trvalých pracovných miest v decembri kleslo na najnižšiu úroveň za takmer dva roky, pretože spoločností ovplyvňuje ekonomická neistota," povedal generálny riaditeľ REC Neil Carberry.

Podmienky vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ) 29. marca zostávajú totiž stále nejasné. Parlament v Londýne bude hlasovať o tzv. dohode o rozvode na budúci týždeň a zákonodarcovia s ňou nie sú spokojní.

Šéfovia podnikov a investori sa obávajú, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ bez dohody. To odreže firmy v piatej najväčšej svetovej ekonomike od dodávateľských reťazcov v EÚ.

REC zároveň uviedlo, že aj nedostatok kvalifikovaných kandidátov brzdil minulý mesiac rast zamestnanosti. Niektorí zamestnávatelia tvrdia, že ľudia sa pre neistotu spojenú s brexitom zdráhajú zmeniť zamestnanie a potenciálni uchádzači o prácu z Európy zase váhajú so sťahovaním do Británie.