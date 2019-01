ÚPVII vyzýva verejnosť, aby navrhla témy projektov pre internetovú komunitu

dnes 16:01 -

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby navrhla témy projektov, ktoré by mali byť financované z prostriedkov na podporu internetovej komunity. Médiá o tom v stredu informoval úrad.

Návrhy tém projektov, na ktoré bude vyhlásená výzva, očakáva úrad do konca januára 2019. "Medzi oblasti, ktoré by mohli byť podporené, patrí napríklad vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, podpora start-upov či kybernetická bezpečnosť," spresnil predstavu úrad.

Projekty internetovej komunity budú spolufinancované spoločnosťou SK-NIC, ktorá spravuje národnú doménu .sk. Tá sa zaviazala, že 5% z tržieb za domény použije práve na financovanie projektov internetovej komunity. Na projekty je aktuálne vyčlenených približne 720.000 eur.

Podľa zmluvy bude projekty financovať SK-NIC, ÚPVII však bude použitie peňazí na konkrétne projekty schvaľovať. „Pre financovanie projektov internetovej komunity sa úrad spolu s členmi Komisie pre správu národnej domény snaží zadefinovať mechanizmus a súčasné budúce témy výziev," vysvetlil generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy ÚPVII Jaroslav Kmeť.

Výzva bude otvorená, kým sa financie určené na podporu projektov neminú. Úrad chce podporiť najmä projekty neziskoviek a start-upov, musí ísť o slovenské subjekty. Do výzvy by sa tak mohli hlásiť aj malé start-upy, respektíve firmy, pri ktorých však bude rozhodovať ich ročný obrat.

Žiadatelia nesmú mať dlhy voči štátu a zároveň musia mať čistý register trestov. ÚPVII spolu s členmi komisie rokuje aj o tom, aby sa mohli do výzvy hlásiť tiež rôzne študentské organizácie či fyzické osoby, ktoré prídu so zaujímavým projektom.

ÚPVII s členmi Komisie pre správu národnej domény diskutuje aj o nezávislom hodnotení projektov treťou stranou, ako aj o administrácii zberu projektov iným subjektom. V tomto prípade by mohlo ísť napríklad o neziskovú organizáciu, ktorá by mala jasne stanovené pravidlá, ktorými by sa riadila. Tie by nastavil štát spolu s Komisiou pre správu národnej domény, a to na základe príkladov dobrej praxe z výziev Európskej únie.