Nabetón: 10 vecí, ktorým sa pri investovaní v roku 2019 nevyhnete

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images

Napriek tomu, že odborníci a analytici predpovedajú rôzne scenáre na nastávajúci rok, nikto presne nedokáže predpovedať, aký to bude mať dopad na vaše peniaze a investičné rozhodnutia. Napriek tomu sa dá vypichnúť desať vecí, ktoré sa v roku 2019 stanú (takmer) na sto percent.

Vaše rozhodnutia z roku 2018 budú mať dopad na to, ako pre vás bude vyzerať trh v roku 2019

Predsudky nás nejakým spôsobom ovplyvňujú. Mnoho investorov v roku 2018 zložilo zbarne. Brutálny výpredaj vo štvrtom štvrťroku je stále čerstvou udalosťou, ktorá sa natrvalo zapísala v mysliach mnohých. Človek má tendenciu využívať nedávne skúsenosti ako východisko pre to, čo sa v budúcnosti vyskytne. A to je na trhu na škodu veci.

Nastane niečo, čo nebude dávať zmysel

Aj v roku 2019 určite bude niečo, čo sa dostane do stredobodu pozornosti investorov. Niečo, čo bude nútiť zmeniť očakávania. Nech už je to geopolitika, iracionálne pohyby na trhu, spájanie sa firiem, obrovské zisky, obrovské prehry, alebo ľubovoľný počet bláznivých správ, udalostí či krokov. Trhy do istej miery dokážu prekvapiť vždy. Záleží len na tom, nakoľko budete pripravení, pretože tieto veci môžu niekedy nastať úplne náhodne a nečakane.

Je lepšie niečo robiť, ako len pasívne čakať

Keďže (americké) akcie na konci roka 2018 klesli, mnohí cítia potrebu nejak zareagovať. Akokoľvek. Počas veľkých trhových posunov sa totiž investor cítiť lepšie, ak niečo urobí, pretože mu to dáva ilúziu, že má veci pod kontrolou. Či už sú tieto kroky potrebné alebo nie. Keď sa veci zdanlivo pohli správnym smerom, zmena portfólia pôsobí ako uvoľňovací ventil. V týchto časoch je trpezlivosť odmeňovaná viac ako kedykoľvek predtým.

Ostatní zbohatnú viac ako vy (alebo tvrdia, že sú stále bohatší ako vy)

Strach a chamtivosť môžu prinútiť investorov robiť chyby pokiaľ ide o nakladanie s peniazmi. Ale závisť je pravdepodobne ešte viac deštruktívna. Vidieť svojich rovesníkov, priateľov alebo dokonca niekoho úplne cudzieho zarábať peniaze oveľa rýchlejšie, než to dokážete vy, môže vyvolať divné emócie a reakcie. To platí aj pri padajúcom trhu. Vždy sa nájde niekto, kto správne zaistí svoj obchod, alebo ho správne načasuje. Nech už je to vďaka šťastiu, alebo zručnosti.

Alokácia aktív bude mať väčší vplyv na výkonnosť ako výber zabezpečenia

Výber jednotlivých akcií je určite vzrušujúci. Ale aj keď sa vám podarí vybrať tie najlepšie akcie v najhoršom odvetví / krajine / regióne / rizikovom faktore, pravdepodobne to nebude mať vplyv na celkovú výkonnosť vášho portfólia. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu. Alokácia aktív takmer vždy bude najvýznamnejšou súčasťou vašej výkonnosti.





Najlepšou investíciou bude pravdepodobne zvýšenie miery úspor

Nemáte žiadnu kontrolu nad trhovými výnosmi, daňovou politikou, hospodárskym rastom, ani akciami iných investorov. Ale to, koľko ušetríte, pod kontrolou máte. Ide zvyčajne o najdôležitejšie investičné rozhodnutie, ktoré môžete urobiť. Pre tých, ktorí majú obavy z perspektívy nižších návratov, je to najaktívnejší krok, ktorý môžu urobiť.

Ja som to vravel

Ľudia predpovedajú obrovský pokles každý rok. Mnohí z nich sa budú snažiť upozorniť na túto skutočnosť za predpokladu, že sa im podarilo nedávny pokles dokonale načasovať. Skúste sa takýmto investorom a znalcom, pokiaľ možno, vyhýbať. Hlavne ak svoje správne načasovanie oznamujú až ex post. Väčšina z nich zveličuje, prípadne im nabudúce nič podobné nevyjde.

Bude existovať trieda aktív, ktorá raketovo rastie a vy by ste v nej chceli mať väčšiu pozíciu

Akcie, fondy, stratégie. Každý rok je tu niečo, čo by všetci chceli. Až tak, že by v prospech toho prepísali celé svoje portfólio, len aby si zaistili obrovské zisky. Je zábavné snívať o tom, že vlastníte akcie rovnajúce sa výhernému tiketu v lotérii. Vedzte, že len v budúcnosti zistíte, ako malo vyzerať perfektné portfólio alebo investícia na ten-ktorý rok.

Šťastie, či zručnosť?

Nebudete vedieť rozlíšiť, či ide o šťastie alebo zručnosť v niečích investičných výsledkoch. Ľudia budú mať pravdu z nesprávnych dôvodov a mýliť sa z dôvodov správnych. Ale trhy predsa takto nefungujú, hlavne v kratších časových rámcoch. V priebehu jedného roka môže správny proces priniesť výsledky, zatiaľ čo strašný proces (alebo žiaden) môže priniesť fenomenálne výsledky. Zlé rozhodnutia sú vždy odmeňované, ale šťastie na trhoch netrvá večne. Nakoniec vyhrá dobré rozhodnutie, ale v priebehu jedného roka sa môže stať skutočne čokoľvek.



Zbytočná diverzifikácia

Každá dlhodobá investičná stratégia vás bude v krátkodobom horizonte obťažovať. Platí to najmä pre extrémy na trhu, pretože tie testujú limity vašej trpezlivosti a disciplinovanosti. Diverzifikácia je určená pre trpezlivých a vyžaduje si ignorovanie tých trhových prostredí, ktoré spôsobujú, že sa cítite ako idiot v prípade svojich stávok a riadenia rizík.