Rekonštrukciu tzv. starého internátu chce PU v Prešove ukončiť v tomto roku

dnes 14:01 -

Po prvej etape rekonštrukcie študentského domova Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, takzvaného nového internátu, univerzita v súčasnosti finalizuje rekonštrukčné práce na prvých izbách v 'starom internáte'.

Vláda SR uvoľnila v prvej etape na rekonštrukciu vysokoškolských internátov 20 miliónov eur. Z tejto sumy išlo pre PU v Prešove celkovo viac ako 2,3 milióna eur, pričom v prvej etape bolo PU pridelených 1,5 milióna eur. Bezmála milión eur bol použitý na rekonštrukciu interiéru 'nového internátu', ktorá bola ukončená v septembri minulého roka. V novom bolo podľa rektora PU v Prešove Petra Kónyu zrekonštruovaných osem poschodí - 128 izieb a osem kuchyniek.

"Náklady na rekonštrukciu sa približujú jednému miliónu eur. Boli vymenené podlahy, dlažby, obklady spoločných priestorov, sanita, rozvody a elektroinštalácie. Takisto boli rekonštruované alebo opravené študovne. Predpokladáme, že celkové náklady po rekonštrukcii druhej časti, ktorá by mala nasledovať v lete tohto roku, dosiahnu asi 1,7 milióna eur," vysvetlil rektor PU.

Zvyšná časť finančných prostriedkov z 1,5 milióna eur v rámci prvej etapy bola určená na rekonštrukciu tzv. starého internátu.

"Momentálne sa rekonštruujú izby v tzv. krídle, nie hlavnom trakte. Menia sa podlahy, spoločné priestory, sanita, elektroinštalácia a rozvody. V letných mesiacoch by mala nasledovať rekonštrukcia hlavného bloku starého internátu. Okrem prác, ktoré boli vykonané na 'novom internáte', pribudne k tomu ešte aj zriadenie spŕch a sociálnych zariadení, ktoré sú v tomto krídle situované na chodbe. Zo spŕch, ktoré sú na chodbe, vzniknú nové izby pre študentov," doplnil Kónya.

Študenti sú z izieb, ktoré sa rekonštruujú, dočasne presťahovaní do nových izieb v susednom internáte. "Popri rekonštrukcii interiéru 'starého internátu' prebiehajú aj ďalšie stavebné úpravy. Je to zo zdrojov štrukturálnych fondov, výzvy na zatepľovanie verejných budov. Z tejto výzvy získala univerzita približne 2,5 milióna eur. Vymieňa sa strecha, okná a robí sa fasáda," povedal Kónya s tým, že 'starý internát' by mal byť kompletne zrekonštruovaný do konca tohto roka.

PU v Prešove má štyri internáty s kapacitou 1918 miest. Celkovo na univerzite študuje v dennej a externej forme štúdia približne 8500 študentov.

Na otázku, či po rekonštrukcii internátov dôjde k zvýšeniu platieb za ubytovanie, odpovedal, že zatiaľ to nebolo predmetom rokovania. "Boli by sme radi, keby to bolo na doterajšej úrovni. Za dvojposteľovú izbu v súčasnosti študenti platia 50 eur a trojposteľovú 40 eur," vysvetlil Kónya.

Samotnú rekonštrukciu konzultovala univerzita so Študentskou internátnou radou Študentského domova a jedálne (ŠDJ) PU v Prešove. "Požiadavky, ktoré sa teraz realizujú, boli požiadavkami študentov, aby boli sprchy na izbách a nemuseli chodiť do spoločných priestorov. Zrušením spoločných spŕch pribudne 16 až 18 nových izieb," dodal riaditeľ ŠDJ PU v Prešove František Martinka.