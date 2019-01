Elon Musk si myslí, že ďalším šéfom Tesla by mohol byť Číňan

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 13:30 -

Spoločnosť plánuje do továrne vložiť až 5 miliárd dolárov pričom očakáva, že túto investíciu pokryje predajom najlacnejších modelov Tesla Model 3 a Model Y na najväčšom svetovom trhu s elektrickými autami. Továreň zároveň pomôže izolovať Teslu od dopadov obchodnej vojny. Avšak asi najzaujímavejšou vecou na tom všetkom je zdanlivo nepodstatná poznámka, ktorú Musk vypustil počas slávnostného ceremoniálu. "Niekto, kto sa k dnešnému dňu prihlási ako inžinier v Tesle Čína, môže byť jedného dňa CEOm Tesla pre celý svet. Mohol by to po mne jedného dňa prebrať."

Samozrejme, dá sa to vnímať aj tak, že Musk sa len snaží poslať signál talentovaným mladým čínskym inžinierom, že Tesla je to miesto, kde sa oplatí pracovať. Ale pozrime sa na to inak.







Nikto presne nevie, koľko výrobcov elektrických vozidiel má Čína, ale ich počet sa pravdepodobne hýbe v stovkách. Len v roku 2018 aktívne predávalo elektrické autá najmenej 84 výrobcov automobilov. Takmer všetky majú čínskych štátnych príslušníkov za generálnych riaditeľov a niektorí z nich sa priznali, že Tesla je pre ich firmu veľkou inšpiráciou.



Navyše čínska vláda podporuje trh s elektrickými autami, investovaním 60 miliárd dolárov do štátnych dotácií pre EV v priebehu posledného desaťročia a vytvorením nariadení na obmedzenie počtu vozidiel poháňaných spaľovacím motorom. Podľa agentúry Bloomberg Čína predá viac elektromobilov ako ktorákoľvek iná krajina na svete, a to sa nezmení najmenej do roku 2030.



Takže pokiaľ značka nečakane príde o svoju príťažlivosť, príbeh o rastúcej Tesle bude pravdepodobne viazaný na príbeh o rastoch čínskeho trhu s elektrickými vozidlami. Tento rast bude sprevádzať čoraz viac čínskych štátnych príslušníkov, ktorí získajú odborné znalosti v tomto odvetví. Inými slovami, bez ohľadu na to, v čo Musk skutočne verí dnes, môže mať pravdu. Pravdepodobnosť, že jeho nástupcom na poste šéfa automobilky bude Číňan, je dosť vysoká.