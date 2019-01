Súčasné akciové trhy môže ovplyvniť najmä Čína

dnes 15:01 -

Čína má možnosť zvrátiť súčasný negatívny sentiment. Ak by došlo k dohode s USA, trhy by sa upokojili. Myslí si to akciový stratég Saxo bank Peter Garnry, podľa ktorého sú však najdôležitejším faktorom čínske podporné stimuly, najmä daňové úľavy a vládne investície.

"Ak sa Číne podarí dosiahnuť pokrok v oboch oblastiach, teda v obchodnej dohode s USA, ako aj pri stimuloch, vývoj v druhom kvartáli môže byť úplne iný ako v súčasnosti," predpokladá Garnry. Decembrový pokles indexu S&P 500 o 9 %, ktorý znamenal druhý najhorší posledný kalendárny mesiac od roku 1928, je podľa neho znakom veľmi citlivých trhov. Akcie boli totiž v decembri pod silným tlakom, keď sa globálni investori utiekali k bezpečným aktívam, najmä vládnym dlhopisom.

"Sme v poslednej fáze ekonomického cyklu a vzťah rizika a výnosu sa pri globálnych akciách neustále zhoršuje," upozornil analytik, podľa ktorého sa investori cítia veľmi neisto aj pri výhľade na tento rok.

Čínska vláda podľa Garnryho navyše podcenila dosah obchodnej vojny s USA. "Hoci má v zásobe ešte niekoľko fiškálnych opatrení, našou najväčšou obavou je to, že úverový cyklus v Číne sa, podobne ako v Japonsku a Európe, už narušil," dodal.