Blockchain inak: V technológiách doma nie je, podniká, aby pomohla

Nedokončila vysokú školu a mala prakticky nulové technické vzdelanie. Navyše je skeptická čo sa týka volatility kryptomien. Aj napriek tomu sa pred piatimi rokmi Maxine Ryanová rozhodla, že to skúsi na poli digitálnych kníh, kde podľa vlastných slov, ani dnes nie je odborníkom.

To však nebola prekážka, aby sa zamerala na technológiu, ktorú využila na transakcie pri medzinárodných platbách. Jej cieľom je ušetriť peniaze tým, ktorí to najviac potrebujú. Mladá žena je spoluzakladateľkou platformy Bitspark, ktorá umožňuje používateľom posielať peniaze do zahraničia bez potreby bankového účtu a bez súvisiacich poplatkov. Spoločne so súčasným generálnym riaditeľom firmy, Georgeom Harrapom, sa v roku 2014 rozhodli nájsť spôsob, ako čo najlepšie využiť decentralizovanú sieť. V tom čase sa vznikajúca technológia blockchain skloňovala predovšetkým vďaka nárastu popularity kryptomien ako je Bitcoin. "Hľadala som niečo, čo by skutočne dokázalo ľuďom pomôcť," povedala Ryan v rozhovore pre CNBC. Ako poznamenala, budúcemu diplomu z medzinárodných vzťahov vo svojom živote veľkú rolu nedávala. Keď jej Harrap, elektrotechnik, ktorý ťažil vo svojej izbe kryptomenu vysvetli podstatu technológie, bola okamžite rozhodnutá. V priebehu niekoľkých hodín ukončila štúdium (len šesť mesiacov od promócií) a pár sa rozhodol vytvoriť startup, aby pomohol ľuďom s nízkymi príjmami, ktorí zostali bez práce. Myslela pritom na ľudí v jej rodnom meste Hongkongu ale i okolitých krajinách. "Zrazu som pochopila, aký veľký potenciál ponúka táto technológia. Po našom spoločnom rozhovore som sa už na univerzitu nikdy nevrátila."





Ryanová a Harrap okamžite začali skúmať spôsoby, akými by sa táto technológia dala využiť v prospech ich cieľového zákazníka. Ázia má veľký a rýchlo rastúci pracovný trh. Ale trpí aj nedostatočne rozvinutým systémom finančných služieb. Svetová banka odhaduje, že až miliarda dospelých nemá v Ázii účet v banke. To môže byť pre tých, ktorí pracujú v zahraničí komplikovať posielanie peňazí domov na podporu rodiny. Najmä ak sa chcú vyhnúť vysokým poplatkom. Ryanová dobre vie,nakoľko dokáže byť život v Hongkongu frustrujúci. Verila, že blockchain by mohol poskytnúť riešenie tým, že umožní pracovníkom uložiť peniaze v jednom mieste a ich rodina si ich vyzdvihne na inom, ​pričom transakciu overí zvyšok komunity. "Je to riešenie hotovosť vložiť, hotovosť vybrať," povedala Ryanová s tým, že základná technológia nie je ani zďaleka jednoduchá.







Začínali ako kiosk v obchodnom centre v Hongkongu, ale rýchlo sa startup premenil na on-line platformu s tímom 17 odborných špecialistov rozložených po celej Ázii a Európe. Už štyri roky od uvedenia do prevádzky má Bitspark partnerov v siedmich krajinách - Hongkongu, Malajzii, Ghane, Nigérii, Filipínach, Indonézii, Vietname a Pakistane. "Nebudem klamať, je to naozaj ťažké. Je toho veľa čo skúšame teóriou pokus/omyl," povedala Ryanová s tým, že technológia je stále ešte v plienkach. Dodala, že technológia predstavuje tú jednoduchšiu časť. Horšie je to však so vzdelávaním cieľového zákazníka, kde mnohí nemajú potrebnú finančnú gramotnosť. Vysvetliť, že Bitspark ponúka bezpečný spôsob prevodu finančných prostriedkov je obzvlášť ťažké, povedala, vzhľadom na debaty okolo kryptomien a ich cenovú volatilitu. "Predstavujú si to ako kúzelné peniaze, vyžaduje si to značnú dávku dôvery."





Zníženie poplatkov o päť až pätnásť percent pomohlo. Rovnako aj prípadové štúdie od zákazníkov, ktorí dokázali pomocou služby profitovať. Napríklad, jeden používateľ dokázal ušetriť na poplatkoch toľko peňazí, že si mohol dovoliť pozvať o jedného hosťa viac na svadbu.



Ryanová, ako mladá žena v sektore technológii, čelí aj ďalším prekážkam. "V tomto segmente je len málo mladých žien, a stále menej takých, ktoré sa aj udržia, takže je to dôkaz toho, že viem, čo robím," povedala. Dôkazom je aj zabodovanie v programe Innovation Lab spoločnosti Accenture, ktorý udeľuje ocenenia mladým inovátorom a podnikateľom. Pravidelne dostáva aj príležitosť prehovoriť pred blockchain komunitou. Bitspark tiež získal niekoľko investícií. Hotovostné injekcie umožnili Ryanovej a Harrapovi, aby si začali vyplácať mzdu. Podľa Ryanovej ale podnikanie nie je navrhnuté tak, aby niekto rýchlo zbohatol, ide skôr o spôsob, ako skúšať nové výzvy.