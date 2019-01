Súťaž TOP Gastro Trenčianskeho kraja spoznala svojich víťazov

dnes 18:31 -

Víťazom druhého ročníka súťaže Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región TOP Gastro Trenčianskeho kraja sa stala reštaurácia Fatima pod Trenčianskym hradom v Trenčíne. O reštauračnom zariadení poskytujúcom najlepšie gastro služby rozhodovalo počas dvoch posledných mesiacov minulého roka 3511 hlasujúcich z celého kraja.

Hlasujúci mali možnosť prideliť hlas jednému zo 45 nominovaných zariadení. Reštaurácia Fatima získala 976 hlasov, druhá priečka patrí minuloročnému víťazovi Top Gastro Remy's Bistro & Pub z Trenčína s 588 hlasmi a na treťom mieste sa umiestnil Rich Burgers z Nového Mesta nad Váhom s 290 hlasmi.

„Veľmi nás teší, že súťaž TOP Gastro mala ešte pozitívnejšie ohlasy ako prvý ročník. Zvýšil sa počet nominovaných subjektov a široká verejnosť aj tento rok hlasovala vo vysokom počte. Pre nás to znamená, že začínajú vo veľkej miere evidovať nielen súťaž, ale aj samotnú kvalitu poskytovaných služieb, ktorú tieto prevádzky ponúkajú. Nielen pre hlasujúcich, ale aj pre samotné zariadenia je to obrovská výzva a zároveň motivácia stále na sebe pracovať a zlepšovať sa,” uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.

Nominácie do súťaže o najlepšie gastro zariadenie v kraji posielala verejnosť prostredníctvom e-mailu, facebook fan page či klasickou poštou. Všetci, ktorí sa zapojili do on-line hlasovania, boli zaradení do žrebovania o relaxačný pobyt pre dve osoby v kúpeľoch Trenčianske Teplice. Výherkyňou pobytu sa stala Tatiana Jurenčeková.

„Víťaz súťaže si ocenenie prevezme na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour vo štvrtok 24. januára v Bratislave. Spolu s ocenením najlepšieho stravovacieho zariadenia budú slávnostne vyhlásené a odovzdané aj ocenenia TOP ubytovacie zariadenie, TOP inovácia v cestovnom ruchu, osobnosť cestovného ruchu, TOP turistický produkt a zariadenie prístupné pre ťažko zdravotne postihnutých Trenčianskeho kraja, o ktorých rozhodne odborná komisia,“ doplnila Frývaldská.