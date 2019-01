EK vylučuje možnosť opätovného prerokovania dohody o brexite

dnes 17:01 -

Šéf Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker bude tento týždeň rokovať s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Vylučuje však možnosť, že by sa dohoda o brexite uzavretá v novembri mohla ešte opätovne prerokovať, aby získala podporu v britskom parlamente. Hovorca EK Margaritis Schinas v pondelok povedal, že dohoda o brexite, ktorá je "predložená, je najlepšou a jedinou možnou dohodou".

Británia v pondelok testovala, ako by jej systém diaľníc a trajektov zvládol brexit bez dohody, pričom vyslala kolónu nákladných vozidiel z regionálneho letiska do prístavu Dover. Predpokladá sa, že odchod Británie z EÚ bez dohody by viedol k zavedeniu ciel a colných bariér, čo by spomalilo trajekty a železničnú dopravu, ktoré spájajú krajinu s kontinentálnou Európu. Existujú obavy, že veľké dopravné zápchy smerom do prístavu trajektov v Doveri a z tohto prístavu, by mohli výrazne zabrzdiť obchod.