Štrajk prepravcov hotovosti: Jediný spôsob, ako donútiť Nemcov prestať milovať bankovky

Zdroj: QZ

Foto: thinkstock

dnes 13:35 -

Únia odborových zväzov Ver.di vyzvala 2. januára na štrajk 12 000 pracovníkov v oblasti prepravy hotovosti. Únia požaduje zvýšenie hodinovej mzdy, čo predstavuje približne 250 EUR mesačne a vyrovnanie miezd pre zamestnancov vo východnom a západnom Nemecku.

Aj desaťročiach po znovuzjednotení v roku 1990 bývalé východné Nemecko zaostáva za západným partnerom z hľadiska hospodárskeho rozvoja. Východní Nemci pracujú viac a zarábajú menej. Únia uviedla, že mesačný plat pre obsluhu peňazí a vodičov sa pohybuje od 2 200 do 2 900 EUR na západe, v porovnaní s 1800 až 2400 eur na východe.

Platba hotovosťou je najpopulárnejším spôsobom v krajine, ktorá bola po prvej svetovej vojne postihnutá hyperinfláciou, avšak postupne klesá. Podľa štúdie Bundesbank, približne 74 % transakcií sa v roku 2017 uskutočnilo s použitím mincí a bankoviek, v 2017 to bolo 79 %. Fyzická mena sa používa v prípade menších platieb do výšky 5 EUR v 96 % prípadov. To by znamenalo, že v Nemecku je lukratívna príležitosť pre spoločnosti zaoberajúce sa manipuláciou s hotovosťou a bezpečnostné spoločnosti, ktoré chránia fyzické peniaze, a to aj vtedy, keď hotovosť úplne zmizne, napríklad vo Švédsku.



Závislosť Nemecka na bankovkách a minciach spôsobuje, že je obzvlášť zraniteľná voči štrajku zamestnancov pracujúcich s peniazmi. Novoročný štrajk nemal veľké dôsledky, pretože bankomaty boli naplnené peniazmi, uviedla správa agentúry Reuters s odkazom na združenie zamestnávateľov BDGW. Únia hrozí ďalším štrajkom, ak rokovania nebudú úspešné, uviedol vo vyhlásení vyjednávač Ver.di Arno Peukes. Podobný štrajk bol aj v roku 2015, keď sa odborová skupina údajne snažila o lepšie poistenie vysokého rizika. Niektoré bankomaty v priebehu tejto nútenej prestávky zostali bez hotovosti, nemecké banky požiadali zákazníkov, aby si peniaze vybrali na pobočkách veriteľa.

Odbory z tohto sektora môžu pomaly stratiť svoj vplyv, keď zákazníci vo väčšej miere začnú využívať debetné karty. Po prvýkrát klesol podiel hotovosti na celkovom obrate v Nemecku pod 20 % v roku 2017.