Ako je to s predpoveďami kolapsu finančného priemyslu

Pozrime sa na odvážne predpovede spred roka. Výskumná firma Gartner tvrdila, že 80 % oficiálnych finančných firiem bude "irelevantných" do roku 2030. Kolaps sektora spôsobí, že tieto tradičné inštitúcie "prestanú existovať, budú komodizované, alebo dosiahnu status zombie," napísali analytici.

Výskumní pracovníci poukazovali na to, že od roku 2012 dosiahne návratnosť vlastného kapitálu (ROE) približne 9 % a že blockchain systémy by mohli zmeniť finančné firmy tak ako ich poznáme. Gartner tiež poznamenáva, že noví digitálni hráči sa môžu dostať na trh bez toho, aby vytvorili jedinú pobočku banky, a naznačujú, že novovzniknuté organizácie budú vedieť obchádzať regulačné predpisy.

Sú tieto tvrdenia opodstatnené, alebo šlo len o koncoročné pútanie pozornosti? Predpoveď má pred sebou ešte stále viac ako desať rokov, ale môžeme urobiť pribežné vyhodnotenie. Napriek tomu, že ceny akcií sa dostali na medvedí trh, ROE amerických bánk sa po znížení daní Trumpovou administratívou, dostalo na úroveň 12 %. Nadšenie pre projekty založené na blockchaine postupne upadá, hoci stále existujú fanúšikovia ako napríklad IBM. Dnes to nevyzerá tak, že by blockchain pomohol veľkým finančným inštitúciám, aby sme ich vnímali ako niečo zastarané.



Isté príznaky predpovedí by sme ale prehliadať nemali. Ziskovosť bánk z transferov cudzej meny narúšajú digitálne služby akou je napríklad aj TranserferWise. Tie svoj boom zaznamenali už v roku 2017, pričom pokračovali v znižovaní poplatkov až na nulu. Nezabúdajme ani na debetné karty, ktoré nie sú viazané na fyzickú banku, od Venmo po Monzo, ich počet rovnako rastie. Keď príde na platenie za tovar, banky uvoľňujú priestor fintechu.







Napríklad v Spojenom kráľovstve, kde otvorené bankovníctvo uľahčuje založenie a zmeny v účtoch, zdá sa, regulačné orgány tento proces urýchľujú. V rozdrobenom finančnom svete, kde majú používatelia niekoľko digitálnych peňaženiek a využívajú niekoľko služieb, je podľa šéfa fintech stratupu Curve, Shachar Bialicka, skutočnou príležitosťou poskytnúť centrálnu aplikáciu na prezeranie a kontrolu všetkých týchto účtov.

Čo sa týka vyhýbaniu sa regulácii, existuje názor, že založenie technologickej spoločnosti je rovnako o ignorovaní pravidiel a stláčaní zisku, ako o vytváraní technologických záležitostí. Jeden príklad za všetkých je Uber, ktorá narušila sektor prepravy, ktorý bol dovtedy regulovaný. Kto bude dohliadať nad dodržiavaním pravidiel začínajúcimi fintech firmami? V stávke je dnes oveľa viac, veď nikto si nepamätá veľkú taxíkovú krízu (pokiaľ nepočítame taxi protesty). Zle regulované bankovníctvo a poskytovanie úverov pomerne často spôsobuje paniku.

V čase, keď prišiel Uber, mnohí vrátane vládnych úradníkov boli ochotní pozerať sa na firmu inak, pretože sa domnievali, že taxi služby by mohli byť niekde úplne inde. Mohli by byť lacnejšie a dokázali by akceptovať platby kartou. Môžeme si myslieť, že konkurencia pochádzajúca z aplikácií pre zdieľanú jazdu to pomohla zmeniť. Avšak existujú náznaky, že finančné regulačné orgány venujú väčšiu pozornosť zdieľanej jazde než taxíkom. Taký rozmach Ant Financial, čínskej finančnej skupiny, bol zdrojom inšpirácie aj strachu pre vedúcich predstaviteľov zo západu. Zasiahli finanční regulátori z Číny. Údajne ju donútili zvýšiť kapitálové rezervy svojej platobnej jednotky Alipay a kontrolóri sprísnili kontroly jej činnosti na poli mikropôžičiek. Tieto obmedzenia mali dopad na zisk a spoločnosť dnes tvrdí, že sa zameria na "technické služby" namiesto financovania.

Regulačnými zásahmi väčšina ľudí pravdepodobne získa. Bežne sa o bankách klame, ale ľudia majú radi ten pocit, že im vláda vráti peniaze, ak by banka krachla. Na jednej strane by sme uvítali konkurenciu bánk zo strany začínajúcich firiem, ale možná strata peňazí spôsobuje, že politici dávajú rozhodnutia do rúk regulačným orgánom.



Pokiaľ ide o predvídanie kolapsu trhu Gartnerom, ktoré by sa mohlo stať skutočnosťou, treba poznamenať, že finančné začínajúce podniky si budú musieť zvyknúť na oveľa väčšiu pozornosť regulačných organov, než tomu bolo v prípade Uberu.