V tomto roku sa začnú súťaže na prevádzku osobnej vlakovej dopravy na troch tratiach

dnes 16:01 -

Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce v tomto roku vyhlásiť avizované tendre na prevádzkovanie železničnej osobnej dopravy na troch regionálnych tratiach. Pôjde o začiatok dlhodobo plánovanej liberalizácie vlakovej prepravy cestujúcich vo verejnom záujme na objednávku štátu zatiaľ v obmedzenom rozsahu.

Dopravcovia budú súťažiť o zabezpečenie prepravy na tratiach Bratislava - Komárno (100 kilometrov), Žilina - Rajec (21 km) a Košice - Moldava nad Bodvou (32 km). Rezort dopravy na základe skúseností z týchto súťaží a fungovaním prevádzky prepravy má v zálohe predbežne súťaže aj na ďalšie regionálne trate.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v piatok upozornila, že zatiaľ čo v Českej republike vláda otvára železničnú osobnú dopravu konkurencii, na Slovensku sa upevňuje monopol štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). „Slovenská vláda Petra Pellegriniho doslova sabotuje konkurenciu v železničnej doprave a vyháňa súkromných prepravcov zo slovenských tratí. Obeťou tejto škodlivej politiky sú bez akýchkoľvek pochybností občania a sekundárne i životné prostredie, pretože železničná doprava v daných vládnych parametroch nedokáže konkurovať tej na cestách," povedal predseda SaS Richard Sulík.

Poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan poukázal na aktuálne žalostnú situáciu v železničnej doprave. "Na Slovensku horia rušne. Pre nedostatočné zabezpečenie dochádza k haváriám na železničných priecestiach. Pohodlie cestujúcich v drvivej väčšine prípadov zodpovedá časom socializmu spred tridsať rokov, nehovoriac o úrovni železničných staníc, kde vyzeráme ako rozvojová krajina," uviedol Ivan. Takýto je podľa neho obraz podnikania štátu na železniciach - v kombinácii s populistickými vlakmi zadarmo. "V Česku pochopili, že tadiaľto koľaje nevedú,“ dodal.

SaS chce v prípade prevzatia vládnej zodpovednosti presadiť v železničnej osobnej doprave konkurenčný model a o linky budú prepravcovia súťažiť. Citeľne sa tým podľa liberálov zlepší kultúra cestovania a získajú ďalšie zdroje do zlepšenia železničnej infraštruktúry, napríklad na obnovu staníc a zvyšovanie prepravných rýchlostí.

Pokiaľ Slovensko sa na liberalizáciu na železniciach ešte len chystá, v Českej republike v závere minulého roka vyhodnotili súťaže na sedem dotovaných rýchlikových liniek. Vybraní dopravcovia, vrátane súkromných spoločností Arriva a RegioJet, ich začnú prevádzkovať od budúceho cestovného poriadku v decembri tohto roka. Štát by mal na základe ponúk viacerých spoločností ušetriť od roku 2020 počas deviatich rokov na dotáciách zhruba 2,5 mld. českých korún (Kč), teda 25 % nákladov. ČR môže ušetrené peniaze investovať do ďalšieho skvalitnenia dopravy a služieb na železniciach. Výber dopravcov súvisel s ukončením platnosti zmluvy so štátnymi Českými dráhami o prevádzke dotovaných diaľkových vlakov v decembri 2019.

"Najväčšie úspory vo výške 2 mld. Kč získa štát na linkách Ex2 Praha - Vsetín - Horní Lídeč - Slovensko a R18 Praha - Olomouc - Luhačovice/Zlín stred. Práve vďaka súťaži s ponukami viacerých dopravcov najviac znížili cenu České dráhy, ktoré budú tieto spoje prevádzkovať od decembra 2019 nasledujúcich deväť rokov," informoval hovorca RegioJet-u Aleš Ondrůj.

Arriva bude prevádzkovať rýchliky na linkách R21 Praha - Turnov - Tanvald, R22 Kolín - Nový Bor, R24 Praha - Rakovník a R26 Praha - Pŕíbram - České Budějovice. ČR na týchto linkách za tri roky ušetrí na dotáciách 176 mil. Kč. RegioJet uspel v konkurze na rýchlikové spoje R8 Brno - Přerov - Ostrava a Bohumín. Úspora štátu na tejto trase za osem rokov dosiahne 219 mil. Kč. "Ministerstvo dopravy ČR určilo prísne kvalitatívne kritériá, ktoré museli jednotliví dopravcovia splniť. Štát tak ušetrí miliardy korún a súčasne získa vyššiu kvalitu prepravy pre cestujúcich," dodal Ondrůj.