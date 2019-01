Rok 2018 kapitalizácii kryptomien neprial, ale...

Zdroj: Lindak

Rok 2018 kryptomenám z hľadiska kapitalizácie a cien jednoznačne neprial. Celý rok ovládol tzv. medvedí trh. Bitcoin sa pred rokom v strede decembra šplhal k vrcholu, ktorý bol tesne pod 20 000 dolármi. Medziročne stratil viac ako 80% svojej hodnoty a jeho dno bolo niekde na úrovni 3200 dolárov v roku 2018. Na prvý pohľad to vyzerá ako súmrak Bitcoinu a kryptomien, ktoré smerujú na smetisko dejín.

Opak je pravdou a podobný rast a následný pád ceny Bitcoinu, môžeme vidieť aj v minulosti. Konkrétne v rokoch 2010/2011 alebo 2013/2014. Aj vtedy sa hovorilo o smrti Bitcoinu, avšak nie až v takej miere, dôvodom je to, že vtedy ešte nebol natoľko sledovaný mainstreamom. Na Bitcoin a celkovo kryptomeny sa môžeme pozrieť aj z iného pohľadu, na to v čom sa Bitcoin v roku 2018 posunul.

V súčasnosti je na svete najvyšší počet bitcoinových automatov, kde si môžete nakúpiť Bitcoin, ale často aj iné kryptomeny ako Dash, Monero či Litecoin. Podľa coinatmradar.com ich je na svete v súčasnosti viac ako 4100, pričom pred piatimi rokmi nebol na svete ani jeden.

Čoraz viac inštitucionálnych investorov začína investovať do kryptomien. Hovorí sa o až o 50% denného objemu obchodov v rámci Bitcoinu, ktoré prúdia cez tzv. Over-the-counter (OTC), teda mimoburzové trhy. Kryptomenám sa začali venovať aj veľké asset managementy ako Fidelity, či Black Rock. Rovnako banky, z nich napríklad Goldman Sachs, ktorá nepriamo kúpila burzu Poloniex.

Ďalšou zabudnutou štatistikou je, že až 20 % hedgových fondov vytvorených v roku 2018 bolo kryptomenovými hedgovými fondami. Netreba zabúdať aj na ostatné nástroje finančného trhu, ktorých počet so špecializáciou na Bitcoin rastie. A to napriek tomu, že tzv. obchodovateľné fondy (ETF) ešte stále neboli zo strany Americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) schválené.





Lepšie je na tom aj vývojárska komunita okolo Bitcoinu, ktorá stále pracuje na jeho vylepšovaní a v súčasnosti vyvíja riešenie, ktoré by malo zvýšiť kapacitu siete, aby dokázala ustáť nával investorov. To sa jej nepodarilo minulý rok, keď cena za jednu transakciu sa pohybovala v priemere aj na úrovni 30 dolárov. Spomínané riešenie sa nazýva Lightening Network, ktoré by malo do siete priniesť platobné kanály, ktoré si budú môcť užívatelia otvárať medzi sebou. V súčasnosti je v sieti skoro 2400 uzlov a medzi nimi otvorených skoro 17 tisíc kanálov.

Napriek medvediemu trhu bol rok 2018 rokom Initial Coin Offering. Podľa štatistík, sa prostredníctvom ICO vyzbieralo viac ako 20 miliárd dolárov, pričom v roku 2017 to bolo len viac ako 6 miliárd dolárov. Trh ICO ostáva naďalej len minimálne regulovaný a prakticky dostupný pre každého a zatiaľ bez väčších zmien v oblasti regulácií pre bežných investorov.

Podľa štatistík z obchodne-orientovanej siete Linkedin, záujem o blockchain vývojárov vzrástol 33 násobne za rok 2018. Zároveň je tento rast rekordérov rámci siete Linkedin. Zároveň vzrástol počet pozícií, ktoré majú v názve blockchain, kryptomeny alebo Bitcoin, z viac ako 600 v roku 2016, na viac ako 16 000 v roku 2018.

Cena a kapitalizácia je len jedným ukazovateľom stavu kryptomien, avšak nie tým najpodstatnejším.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding