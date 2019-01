Firma Apple zhoršila výhľad tržieb

dnes 11:46 -

Americká technologická spoločnosť Apple predpokladá, že v poslednom kvartáli uplynulého roka dosiahne tržby v hodnote 84 mld. USD. V medziročnom porovnaní by to znamenalo pokles o 5 %. Ako informoval portál bbc.com, investorov sklamala už novembrová prognóza firmy, ktorá pre tri mesiaca do konca decembra počítala s tržbami vo výške aspoň 89 mld. USD.

Šéf firmy Tim Cook v liste, ktorý zaslal v stredu investorom, uviedol, že problémy s oslabeným dopytom sa koncentrujú v oblasti tzv. širšej Číny (Čínska ľudová republika, Hongkong, Macao, Taiwan), kde firma dosahuje zhruba 20 % celkových tržieb. „Na kľúčových rozvíjajúcich sa trhoch sme síce očakávali určité výzvy, nepredvídali sme ale rozsah spomalenia ekonomiky, osobitne v širšej Číne,“ uviedol Cook.