Spotreba mäsa bude v EÚ do roku 2030 klesať

Trh s mäsom v EÚ budú do roku 2030 ovplyvňovať zmeny preferencií spotrebiteľov, exportný potenciál, ziskovosť a v prípade hovädzieho mäsa aj zmeny v sektore mlieka a mliečnych výrobkov. Celková spotreba mäsa v EÚ klesne z 69,3 kilogramu na obyvateľa v roku 2018 na 68,7 kilogramu v roku 2030, čo bude spôsobené nižšou dostupnosťou mäsa, dokonca aj pri vyššom dovoze do EÚ. Spotrebu bude tiež ovplyvňovať uprednostňovanie menšieho príjmu mäsa u obyvateľov EÚ. Do roku 2030 Európska komisia (EK) očakáva pokles spotreby bravčového a hovädzieho mäsa, zatiaľ čo hydina sa bude konzumovať čoraz viac. Vyplýva to z poľnohospodárskeho výhľadu Európskej únie na roky 2018 až 2030, ktorý zverejnila EK.

Oproti roku 2013 sa produkcia hovädzieho mäsa v EÚ zvýšila v roku 2018 o 1,6 % na 8,2 milióna ton. Do roku 2030 však EK očakáva opäť pokles produkcie tohto mäsa a rovnako tak aj pokles jeho cien. Pokiaľ ide o ovčie a kozie mäso, vďaka zlepšeniu výnosov pre producentov, udržiavaniu viazanej podpory a trvalému domácemu dopytu sa produkcia v priebehu rokov 2018 až 2030 obnoví a zvýši. V roku 2030 dosiahne podľa odhadov komisie 950 tis. ton, v porovnaní s 903 tis. tonami v roku 2018. Ceny v EÚ sa pri tomto mäse stabilizujú na vyššiu úroveň ako v rokoch 2010 až 2017.

Spotreba bravčového mäsa v EÚ sa zníži z 32,5 kg na obyvateľa v roku 2018 na 31,7 kg v roku 2030. Tento pokles bude kompenzovaný vývozom, pričom svetový dopyt po dovoze bude v rokoch 2018 až 2030 podľa EK naďalej rásť, a to o 0,7 % ročne. Väčšina vývozov bude smerovať do Číny napriek silnej konkurencii zo strany USA a Brazílie.

Hydina bude jediným mäsom, ktoré zaznamená do roku 2030 podľa EK výrazné zvýšenie produkcie a spotreby v EÚ. V porovnaní s ostatnými mäsami má určité výhody, ako je cenová dostupnosť, absencia náboženských obmedzení, zdravý obraz, obmedzené emisie skleníkových plynov, nižšie výrobné náklady a nižšie požadované investície. Do roku 2030 by mala produkcia hydiny v EÚ dosiahnuť podľa odhadov komisie 15,5 mil. ton v porovnaní s 14,2 mil. ton v roku 2018.