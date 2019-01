Británia sa podľa Mayovej môže dostať z najhoršieho, ak poslanci schvália dohodu o brexite

dnes 15:01 -

Veľká Británia sa podľa jej premiérky Theresy Mayovej môže "dostať z najhoršieho", ak parlament krajiny schváli navrhovanú dohodu o brexite. Vo svojom novoročnom prejave premiérka uviedla, že rok 2019 bude znamenať novú kapitolu krajiny mimo Európskej únie. Ak členovia parlamentu v neskoršej časti tohto mesiaca schvália podmienky odchodu z EÚ, Veľká Británia sa podľa Mayovej môže "pohnúť dopredu jednotne" a sústrediť sa na iné otázky, ako je napríklad problematika bývania a zdravotníctvo. O jej prejave informuje portál bbc. com.

Mayová vyhlásila, že poslanci musia "urobiť dôležité rozhodnutie". "V roku 2019 Veľká Británia odštartuje novú kapitolu. Dohoda o brexite, ktorú som vyrokovala, je naplnením hlasovania britského ľudu. Ak parlament dohodu schváli, Británia sa môže dostať z najhoršieho," uviedla predsedníčka vlády.

"Referendum v roku 2016 bolo rozdeľujúce. Ale my všetci chceme to najlepšie pre našu krajinu a rok 2019 môže byť rokom, v ktorom dáme bokom naše nezhody, a pohneme sa dopredu jednotne do silného nového vzťahu s našimi európskymi susedmi a do sveta ako globálne obchodujúci štát," vyhlásila britská premiérka.

