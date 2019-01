Deti v škôlkach budú mať obedy zadarmo od januára, školáci od septembra

dnes 12:01 -

Obedy zadarmo budú mať od januára tohto roka deti v poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných škôl od septembra 2019. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú v decembri schválil parlament.

Dotácia bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur. Cieľom opatrenia je efektívne vynakladanie finančných prostriedkov štátu a predchádzanie plytvaniu potravinami a zároveň aj zabezpečenie zodpovedného prístupu rodičov k výchove, výžive a vzdelávaniu svojich detí.

Na základe dohody so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo na školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia.

Ministerstvo financií SR vyčlení popri dotácii aj prostriedky na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur. A zároveň rezort práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli. Súčasťou dohody pri tomto opatrení so ZMOS je aj to, že združenie zabezpečí jeho zavedenie do praxe. Zároveň ZMOS prisľúbilo, že ak sa vyskytnú školy, kde bude výška dotácie na obed viac ako 1,20 eura, nebudú žiadať od rodičov doplatenie rozdielu.