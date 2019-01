Viac peňazí v roku 2019: Týchto 8 zmien životného štýlu vám pomôže zbohatnúť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:56 -

"Aby som zbohatol, musel som sa naučiť myslieť ako bohatý človek. Keď som zmenil svoje myslenie, peniaze začali pribúdať. Jediný spôsob, ako sa naučiť rozmýšľať ako bohatý človek, je študovať bohatých," píše Siebold.



Tu je osem zmien životného štýlu, ktoré pomohli Sieboldovi, ale aj ďalším navýšiť ich majetok. Ak ste sa zaviazali vo svojom predsavzatí na rok 2019, že vo svojom živote niečo zmeníte, možno by ste sa mohli inšpirovať.



Skúste si nájsť vedľajšie príjmy

Najbohatší ľudia sa zameriavajú na zárobok. Zvyčajne nie sú spokojní s jedným zdrojom príjmov. Potvrdil to aj Thomas C. Corley na základe svojej viacročnej štúdie o milionároch, ktorí zbohatli výhradne vlastným pričinením. "Nespoliehajte sa na jeden jedinečný zdroj príjmu. Zmeňte svoje návyky, zmeňte svoj život," píše. V skutočnosti "65 percent z jeho vzorky malo aspoň tri toky príjmov, ktoré vytvorili predtým, ako sa im podarilo zarobiť prvý milión," hovorí Corley a menuje napríklad nájom nehnuteľností, či prácu na čiastočný úväzok.

Vytvárajte si vzťahy s úspešnými ľuďmi

Komunita je dôležitá, dokáže dokonca ovplyvniť vaše čisté imanie, hovorí Siebold: "Vo väčšine prípadov vaše čisté imanie odzrkadľuje úroveň vašich najbližších priateľov... Stávame sa tými, s ktorými sa stretávame. Bohatí a úspešní ľudia v tom majú celkom jasno. Ich cieľom je rozvíjať vzťahy s ďalšími úspešne zmýšľajúcimi jednotlivcami." Ak vo svojom okolí nemáte vysoko motivovaných ľudí, Corley navrhuje pripojiť sa k profesionálnej skupine.

Sporte, aby ste mohlo investovať

"Investovanie je jedným zo spôsobov, ako sa stať super bohatým," hovorí milionár Grant Cardone. "Jediný dôvod, prečo šetriť peniaze, je, že ich jedného dňa investujete." Koľko dokážete ušetriť a investovať, je často dôležitejšie, ako výška vašej výplaty. Osobný finančný expert Ramit Sethi vo svojom článku "Naučím vás ako zbohatnúť", píše, že "milionári v priemere investujú každý rok 20 % svojho príjmu a ich bohatstvo nie je merané sumou, ktorú za rok zarobia, ale tým, ako šetrili a investovali v priebehu času."





Automatizujte svoje financie

Ak ste sa zaviazali investovať svoje peniaze, najjednoduchší spôsob, ako sa s tohto rozhodnutia držať v priebehu času, je robiť proces zautomatizovať. Peniaze z výplaty alebo bežného účtu zasielať na investičné účty, pravidelne každý mesiac. Dokonca skôr ako ich uvidíte.

Zvyknite si, že musíte robiť aj nepríjemné veci

Ak chcete zarábať viac, alebo získať viac od života, musíte byť ochotní vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Napríklad skúsiť vyjednávať o výške platu, čo je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako zvýšiť potenciál svojich príjmov. Tí, ktorí o to požiadajú, zvyčajne zvýšenie aj dosiahnu, napriek tomu sa väčšina ľudí o nič také ani nepokúsi. Samozrejme, že rokovania môžu byť zložité, ale ide o tom, aby ste boli ohodnotení na čo sa cítite. To môže znamenať rozdiel medzi priemerným a bohatým životom. Koniec koncov, ako hovorí milionár Grant Sabatier, "Vecou číslo jeden, ktorá diktujú váš budúci potenciál zárobku a to, že sa dopracujete k prvému miliónu najrýchlejším spôsobom, je, koľko peňazí dnes dokážete zarobiť."

Venujte 20 minút denne na rozvoj nových zručností

Bohatí ľudia majú niečo spoločné. Sú odhodlaní na sebe pracovať. Čítanie kníh o tematike, ktorá je pre vás cudzia, rekvalifikačné kurzy, nové zručnosti. Skúsenosť s novou kvalifikáciou vám môže pomôcť pri výbere práce. "Keď robíte veci mimo vašej komfortnej zóny, máte s najväčšou pravdepodobnosťou nepríjemné pocity," píše Corley. "Ale zakaždým, keď sa zapojíte do novej aktivity, ktorá spôsobuje pocit nepohodlia, rozširujete svoj okruh, rastiete ako jednotlivec."

Nevzbudzujte zbytočne pozornosť

"Nekúpim si prvé luxusné hodinky ani auto, kým moje firmy a investície nebudú produkovať viac bezpečných tokov príjmu," píše Cardone, ktorý stále jazdil na svojej Toyote Camry, aj keď si už mohol dovoliť celkom inú ligu. "Musia vás poznať pre vašu pracovné nasadenie, etiku, nie pre drobnosti, ktoré si kupujete." Zdá sa, že aj investičná ikona Warren Buffett je vyznávačom podobnej filozofie. Koniec koncov, legendárny investor, ako je o ňom známe, pravidelne raňajkuje v McDonald's a nikdy jeho účet nepresiahne 3,17 dolára.

Myslite vo veľkom, nebojte sa snívať

Ak ste si ujasnili a nastavili svoje očakávania, možno sa vám bude zdať, že sú príliš vysoké. V prípade, že je to tak, berte to ako výzvu, ste na správnej ceste. "Nikto by nikdy nebol bohatý a nedosiahol svoje sny, ak by nemal obrovské očakávania," píše Siebold.