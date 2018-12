Euro od jeho zavedenia v SR prešlo turbulentným obdobím

dnes 10:31 -

"Pohľad na kurz kráľovského menového páru ale príliš ružovo pre euro nevyznieva. Voči doláru za poslednú dekádu oslabilo približne o pätinu. Na začiatku roka 2009 sa totiž jeho kurz voči americkému náprotivku pohyboval v rozmedzí 1,30 až 1,40 EUR/USD a aktuálne sa pohybuje len v rozpätí 1,13 až 1,14 EUR/USD. Najsilnejšie bolo euro práve v rokoch 2009 až 2011. Koncom roka 2009 dokonca atakovalo aj hranicu 1,50 EUR/USD, rovnako to bolo aj v polovici roka 2011," uvádza Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky.



Podľa nej sa však odvtedy euro na tieto úrovne už nepozrelo. Naopak, najslabšia bola európska mena v rokoch 2015 a 2016, keď sa jej kurz voči doláru takmer vyrovnal. Od začiatku roka 2017 euro opäť naberalo na sile a začiatkom tohto roka dosahovalo aj úroveň 1,25 EUR/USD. Tieto hodnoty si ale euromena neudržala a po zvyšok tohto roka voči doláru postupne strácala.



Výrazný vplyv na vývoj eura/dolára majú v súčasnosti rozdielne postoje centrálnych bánk, ktorých cieľom je udržanie cenovej stability. Zatiaľ čo Európska centrálna banka stále ešte presadzuje voľnejšiu menovú politiku, tak americký Fed už svoju politiku počas tohto roka sprísňuje. Hlavná úroková sadzba v eurozóne sa naďalej nachádza na nulovej úrovni. Americká centrálna banka však už postupne zvyšuje úrokové sadzby. Tento rok Fed zvýšil sadzby celkovo trikrát, čím sa dostali do pásma 2 - 2,25 %, a čaká sa opätovné zvýšenie sadzby. To, ako konštatuje analytička, podporuje zhodnocovanie dolára voči euru.