Vývoz ropy z USA do Európy klesol v decembri na 11-mesačné minimum

Export americkej ropy na európske trhy klesol v decembri na 11-mesačné minimum. Dôvodom je nižšia zľava na americkú ropu a zároveň rastúce náklady na dodávku komodity z USA do Európy. To znížilo záujem o dovoz americkej ropy. Ukázali to koncom tohto týždňa zverejnené údaje spoločnosti Refinitiv Eikon.

Rozdiel medzi cenami americkej ropy a ropy Brent dosiahol v piatok (28. 12.) 6,63 USD (5,79 eura) za barel (159 litrov), čo znamená najnižšiu zľavu na americkú ropu zhruba za päť mesiacov. Na porovnanie, v novembri predstavoval rozdiel v cenách vyše 10 USD/barel. Dopyt po americkej rope tak v posledných týždňoch klesal.

Výsledkom je, že v decembri vyplávalo z prístavov v štáte Texas a Louisiana s ropou určenou pre Európu celkovo 17 plavidiel. To je najmenej od januára tohto roka. Navyše, objem dodávok klesol v porovnaní s novembrom zhruba o 26 %.