Miera inflácie najväčšej ekonomiky eurozóny spomalila

Posledný deň sviatočného týždňa bolo zverejnených pomerne dostatok makroekonomických údajov. Priemyselná produkcia Južnej Kórei vykázala za mesiac november pokles o 1,7 %, čo bolo oveľa nižšie ako odhad analytikov (odhad - 0,2 %). Japonsko rovnako zaznamenalo pokles priemyselnej produkcie o 1,1 %, odhad však bol o niečo negatívnejší na úrovni – 1,7 %. Miera nezamestnanosti krajiny vychádzajúceho slnka poskočila o 0,1 p.b. na úroveň 2,5 %, čo je reverzný trend aký vykazujú ostatné krajiny vyspelého sveta. Spomalenie tempa rastu v Japonsku zaznamenali aj maloobchodné predaje ktoré spomalili na úroveň 1,4 % z predchádzajúcich 3,6 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,31 %, Hang Seng Index +0,10 %, CSI 300 +0,67 %.

Miera inflácie Nemecka podľa indexu HICP na medziročnej báze v decembri zaznamenala výrazné spomalenie na 1,7 % oproti predchádzajúcich 2,2 %. Najväčšia ekonomika eurozóny sa tak dostala pod cieľ ECB, ktorý je mierený tesne pod 2 % v strednodobom horizonte. Spomalenie inflácie zapríčinili hlavné klesajúce ceny energetických surovín, čo sa do jadrovej inflácie pretaví až s časovým oneskorením. Európsku centrálnu banku čaká budúci rok popri dôležitých rozhodnutiach o menovej politike aj menovanie nového šéfa ECB. Mário Draghi by mal po ôsmich rokoch stavených na čele menovej autority eurozóny odísť. Podľa prieskumu Financial Times medzi ekonómami by sa s najväčšiu pravdepodobnosťou mal novým šéfom stať bývali guvernér fínskej centrálnej banky Erkki Liikanen. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +1,67 %, CAC 40 +1,74 %, DAX +1,71 %.

Americké čakajúce objednávky nových domov za november zaznamenali pokles o 0,7 %, odhady boli opačným smerom a teda rast o 0,7 %. Zásoby zemného plynu v USA tento týždeň klesli o 1,36 mld. metrov kubických. Zásoby ropy v USA taktiež zaznamenali pokles o 46 000 barelov, bol to však výrazne menší pokles ako sa očakávalo, analytici očakávali pokles až o 2,869 milióna barelov. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA -0,34 %, S&P500 -0,13 %, NASDAQ +0,08 %.

Najväčším skokanom dňa v rámci indexu Eurostoxx 600 bola spoločnosť ams AG, ktorej akcie vzrástli počas dnešného obchodného dňa o 10,20 %. Ams AG dodáva širokú škálu technologických riešení pre výrobcov spotrebnej elektroniky a komunikačných zariadení. Napríklad svetelné senzory, integrované obvody a podobne.