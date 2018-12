Vianoce na úver: Čo robiť, aby vás dlhy nestiahli ku dnu

Zdroj: AFISP

„Aj z našich skúseností vidíme, že sa zadlžujeme z roka na rok viac a pribúda aj tých, ktoré svoje dlhy nevedia zvládať. Z tohto pohľadu sú kritické práve Vianoce,“ upozorňuje Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Ak k nim patríte, medzi pripravovanými novoročnými predsavzatiami by malo byť čo najrýchlejšie nastavenie takých podmienok, pri ktorých nehrozí, že padnete do dlhovej špirály či prídete kvôli neschopnosti finančne plánovať o strechu nad hlavou.

Prečo a komu ste sa zadlžili

Prvou radou, najmä do budúcna, je vždy myslieť na svoju finančnú kondíciu vopred a zodpovedať si na tri základné otázky: prečo sa zadlžujete, respektíve prečo ste sa zadlžili, komu ste sa zadlžili a aké sú vaše schopnosti splatenia úveru načas. „Väčšina zadlžených ľudí, ktorí sa obracajú so žiadosťou o pomoc, často na otázku, na čo slúžil úver, ktorý ich dostal do ťažkostí, nevedia ani odpovedať,“ vysvetľuje.

Obdobne je to aj s otázkou komu ste sa zadlžili. Nestačí vedieť len názov. Vždy je potrebné si preveriť, či sa zadlžujete vo finančnej inštitúcii, ktorá je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Hoci na rozdiel od nebankoviek je schvaľovací proces úveru v bankách zložitejší, práve tie dokážu vyslať varovný signál v prípade neschopnosti dlžníka splácať úver a teda upozorniť, či nehrozí, že prídete kvôli štedrejšiemu darčeku pod stromček neskôr o strechu nad hlavou. Ako ukazujú aj skúsenosti asociácie, často práve vo vianočnom období Slováci podľahnú nevýhodným rýchlym pôžičkám, lebo z časových dôvodov či neznalosti neporovnávajú produkty viacerých bánk. „Obvykle tiež porovnávajú len úrok, prípadne výšku splátky, ale nie aj celkové náklady, ktoré nás úver bude stáť, teda mieru RPMN,“ podotýka Huttová.





Práve schopnosť porovnať, vybrať si produkt a hlavne zhodnotiť, či dokážete podmienky splniť a úver splácať, sú však veľmi dôležité. Ojedinelé totiž nie sú prípady, kedy nebankovka poskytla svojmu klientovi pôžičku 300 eur, s lehotou splatenia 12 mesiacov, na ktorú sa však viazali poplatky 280 eur, teda takmer stopercentný úrok. „Len jedna nezaplatená splátka pritom znamená enormný nárast zadlženia a pád do dlhovej špirály,“ upozorňuje odborníčka. Ako podotýka, z Vianoc netreba robiť strašiaka pre peňaženku, no treba sa vyvarovať chýb, ktoré pri využívaní najmä cudzích finančných zdrojov robíme. „Každý rok sa presviedčame o tom, že sú stále ľudia, ktorým finančné plánovanie nehovorí nič. Následne je zbytočné sa vyhovárať hoci aj na nebankovku, že ich obrala o majetok a zdravie,“ dodáva. Úvermi by ste preto podľa odborníčky nikdy nemali financovať produkty či služby, ktorých životnosť je kratšia, než dĺžka splácania samotného úveru.

„Prestavte“ si úver

Riešením v prípade nevýhodného zadlženia je podľa odborníčky znovunastavenie podmienok, ktoré sú pre dlžníka prijateľné. Je zrejmé, že žiadna finančná inštitúcia porušenie dohôd nebude tolerovať. Aj preto je lepšie nečakať a riešiť nepriaznivú situáciu hneď. Napríklad prenastavením úveru či novým, výhodnejším úverom. „Určite nie je riešením neotvárať obálky, ktoré znamenajú nepríjemnosti, a len čakať, čo sa stane,“ upozorňuje. Lepšie je už v počiatočných štádiách obrátiť sa na odborníka. „Veľmi užitočnú úlohu môže zohrať finančný sprostredkovateľ - odborník, ktorý pomôže posúdiť účelnosť úveru, jeho vhodnosť a vysvetlí detaily zmluvy. Na rozdiel od klienta dokáže riešiť jeho finančnú situáciu nezaujate,“ vysvetľuje.

Ako vybrať najlepší úver

Univerzálna rada na nastavenie podmienok pri úvere podľa odborníčky neexistuje. „Každý má úplne špecifické podmienky, ktoré menia typ rady. To čo zafunguje u jedného, u iného nemusí fungovať vôbec. Ľudia však musia vedieť konať, vedieť za kým ísť a ako s danou inštitúciou komunikovať,“ podotýka. Až 70 % z tých, čo podcenili svoje finančné možnosti pri pôžičkách, totiž doplatilo na počiatočné neuvážené úverové nastavenie. Popri RPN je preto dôležitým kritériom výberu úveru aj flexibilita finančnej inštitúcie, jej servis, nastavenie schvaľovacích procesov a podobne. „Bežný občan, samozrejme, nemusí rozumieť terminológii, ktorá je v zmluvách,“ podotýka. Práve tu môže tiež pomôcť finančný sprostredkovateľ a pojmy a ich dôsledky objasniť. „Výhodou je, ak finančný sprostredkovateľ nie je viazaný na jednu finančnú inštitúciu, pretože tak vie porovnať produkty rôznych spoločností a medzi nimi vie nájsť produkt šitý na mieru klienta,“ vysvetľuje generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.