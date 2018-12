Záujem investorov o Slovensko: Rozpracovaných je 70 projektov

Zdroj: TASR

Foto: SITA/Diana Černáková

dnes 12:01 -

Polovica z nich sa týka najmenej rozvinutých okresov (NRO). Na východ Slovenska by mohlo smerovať až 44 projektov. Rokuje sa aj o investíciách veľkého rozsahu, ale aj o investíciách s výskumom a vývojom. Uviedol to pre TASR šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD).



Priblížil, že v roku 2018 uzatvorila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolu s MH SR 34 investičných projektov, ktorých realizácia má potenciál vytvoriť asi 4850 nových priamych pracovných miest a sumárna výška investícií by mala dosiahnuť skoro 350 miliónov eur. "Až v 19 prípadoch išlo o zriadenie nových prevádzok a v 15 prípadoch o expanzné projekty," spresnil. Okrem toho investície spravidla podľa neho vyvolajú aj nepriame investície a nepriamu tvorbu pracovných miest. V automobilovom priemysle je tento pomer dokonca až jedna k piatim a viac.



Spresnil, že v okresoch východného Slovenska agentúra SARIO a MH SR úspešne ukončili v tomto roku 11 investičných projektov (z toho až 8 v NRO), v okresoch stredného Slovenska 15 (z toho 7 v NRO). Na východ a stred Slovenska teda smeruje 76,5 % podporených projektov.



Žiga upozornil, že výsledkom intenzívneho úsilia je 12 úspešne ukončených investičných projektov s vyššou pridanou hodnotou. Uzavreté investície majú výrazný exportný potenciál, keďže značná časť produkcie a služieb sa bude vyvážať, respektíve poskytovať najmä mimo územia SR.



Pripomenul, že začiatkom tohto roka sa podarilo v parlamente presadiť dôležitý nový zákon o regionálnej investičnej pomoci. "Novou legislatívou sme reagovali na aktuálne výzvy a trendy v tejto oblasti. Nanovo sme nastavili filozofiu investičnej pomoci tak, aby sme mali v rukách legislatívny nástroj, ktorý nám pomôže pri znižovaní regionálnych rozdielov a smerovaní investičnej pomoci, predovšetkým do najmenej rozvinutých okresov na stredom a východnom Slovensku. Týmto zákonom sme súčasne definitívne ukončili obdobie tzv. montážnej dielne a sústredili sa na budovanie modernej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou. Etapu montážnej dielne máme za sebou, prioritou sa stáva inteligentný priemysel," podčiarkol Žiga.







Poznamenal, že v súlade s filozofiou nového zákona bol aj príchod významného japonského investora do Košíc. Spoločnosť Minebea otvorila v roku 2018 na východe Slovenska svoj najmodernejší závod v Európe, vyrábajú sa v ňom mechatronické pohonné systémy. "Celková výška investície je plánovaná na 60 miliónov eur, preinvestované budú do roku 2022. Smelo môžem vyhlásiť, že nejde o regionálnu investíciu, ale že má oveľa väčší význam a dosah," podčiarkol.



Úspechom je podľa neho aj príchod spoločnosti Mubea do jedného z najmenej rozvinutých okresov - Kežmarku. Táto nemecká spoločnosť je jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel. Na Slovensku chce preinvestovať vyše 50 miliónov eur a vytvoriť 500 nových pracovných miest.



Dodal, že MH SR sa snažilo postupovať v súlade s filozofiou tohto zákona už v roku 2017. Na stredné a východné Slovensko pritom smerovalo až 77 % investičnej pomoci, kde vzniklo až 85 % zo všetkých podporených pracovných miest. Päť projektov pritom smerovalo priamo do najmenej rozvinutých okresov. "Takže nie je pravda, čo tvrdí opozícia, že podporujeme investície najmä na západnom Slovensku," doplnil Žiga.