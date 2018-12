Účet zadarmo: Od januára sa menia podmienky základného bankového produktu

Zdroj: SITA

dnes 12:01

Podmienky príjmu v rámci získania základného bankového produktu sa upravia. Do konca roka 2018 mali na tento produkt nárok ľudia, ktorých mesačný príjem bol nižší než 400 eur. Zároveň platilo, že súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nesmel presiahnuť 5 600 eur. Avšak po novom sa podmienky zohľadnia podľa meniacej sa minimálnej mzdy, ktorá od začiatku roka 2019 stúpne na 520 eur mesačne. Čiže nárok na základný bankový produkt budú mať ľudia, ktorých príjem nepresiahne 1,1-násobok minimálnej mzdy a ročný príjem nebude vyšší ako 15-násobok minimálnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2019.

Ako povedal analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, základný bankový produkt je ten druh regulácie, ktorý sa v praxi ukázal ako prebytočný. Konkurenčný trh totiž podľa neho sám od seba dokázal vygenerovať bankové účty s ešte výhodnejšími poplatkami ako má základný produkt alebo dokonca bez poplatkov. "Táto situácia sa núteným zavedením základného bankového produktu nijako nezmenila. Naviazanie prístupu k základnému bankovému produktu na meniacu sa minimálnu mzdu je formálne lepšou voľbou ako definovanie fixnej sumy, ktorú by parlament musel často upravovať novelizáciou," povedal Búlik.

Klienti bánk majú o bežný účet zadarmo, ktorý musia banky ponúkať zo zákona, veľmi malý záujem. Základný bankový produkt nevyužíva v niektorých bankách ani jedno percento klientov. Podľa Búlika je tento typ produktu prebytočný, no výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik si myslí, že je chyba na strane bánk, ktoré ho aktívne neponúkajú. Banky ho majú podľa Ovčarika v cenníkoch len kvôli tomu, že im to prikazuje zákon. Podľa jeho názoru len zmena parametrov podmienok základného bankového produktu nezmení prístup bánk, ani zásadnejšie nezvýši počet otvorených účtov. "Ak by základný bankový produkt mal byť úspešný, je potrebná väčšia súčinnosť ministerstva a bánk už pri jeho zavádzaní," dodal Ovčarik.