Kúrenie v byte netreba vypínať úplne, vykúrenie je omnoho nákladnejšie

Podľa teplárov je potrebné na radiátoroch využívať termostatické ventily, ktoré udržiavajú teplotu v miestnosti podľa ich nastavenia. "Jednotlivé miestnosti treba vykurovať podľa účelu a potreby. Je potrebné nastaviť termostatickú hlavicu na regulačný stupeň, ktorý zabezpečí optimálnu teplotu v miestnosti, a to v obývacej a detskej izbe 21 stupňov Celzia, v kuchyni 20 stupňov Celzia a v spálni 19 stupňov Celzia," spresnil SZVT.



V miestnostiach, v ktorých sa dlhodobo nikto nezdržiava, je podľa SZVT nutné znížiť teplotu. "V nočných hodinách je potrebné znížiť teplotu vo všetkých miestnostiach. V byte odporúčame chodiť primerane oblečený, aby nás príliš ľahké oblečenie neviedlo k zvyšovaniu teploty radiátorom," doplnili teplári.



Radiátory netreba zakrývať, napríklad pohovkami, záclonami, závesmi a podobne, obmedzuje to prúdenie tepla v miestnosti. "Je potrebné utesniť okná, balkónové aj vstupné dvere, aby nevznikali úniky tepla. Vetrať treba nárazovo, počas 3 až 5 minút," doplnil zväz výrobcov tepla.

Podľa SZVT je potrebné využívať v byte aj teplo vznikajúce pri pečení, varení, žehlení, z domácich spotrebičov (tzv. vnútorné tepelné zisky). Toto môže pri správnom nastavení termostatickej hlavice ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie. Je potrebné využívať aj vonkajšie tepelné zisky, a to počas slnečných dní odtiahnutím rolety, žalúzie či závesu, aby slnečné svetlo prenikalo do miestnosti.



Prvým krokom k dosiahnutiu tepelných úspor je podľa teplárov sledovanie svojej spotreby. "Na umývanie riadu treba používať šetrnú umývačku riadu. Treba zároveň zvážiť, na ktoré činnosti by mohla stačiť aj chladnejšia voda," dodal SZVT.



Slovenský zväz výrobcov tepla vznikol v roku 1998 s cieľom zjednotiť výrobcov a dodávateľov tepla a spoločne riešiť problémy, vymieňať si vzájomne názory a skúsenosti. Aktuálne združuje 97 členov, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla v 87 mestách a 101 obciach na Slovensku.